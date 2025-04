25 Aprile 2025, Piazza del Popolo, Orvieto - Oggi come ieri: resistere! - Tuttoggi.info

Il 25 Aprile non rappresenta solo una ricorrenza storica o la celebrazione delle origini della nostra Repubblica, ma anche e soprattutto un’occasione per declinare i valori della Resistenza nelle battaglie di oggi. Il nostro territorio, che ha conosciuto il coraggio dei sette martiri di Camorena e di tutte le cittadine e i cittadini che ottanta anni fa si opposero fino all’estremo sacrificio alla barbarie nazi-fascista, ha il dovere di onorare la loro memoria cercando di tradurre i valori della Resistenza in azione concreta contro le nuove oppressioni.

Contro ogni guerra tra Stati, per la pace e la cooperazione internazionale

La Resistenza ci insegna a opporci non solo all’oppressione interna, ma anche alla logica della guerra tra Stati, che semina distruzione, divide i popoli e alimenta i nazionalismi. Non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti di fronte agli eventi tragici che ci circondano: le decine di conflitti, la guerra in Ucraina, la catastrofe umanitaria in corso in Sudan, il genocidio in Palestina: conflitti che colpiscono i civili, rafforzano i nazionalismi di tutte le parti in causa e allontanano ogni prospettiva di pace. Rifiutiamo ogni doppio standard e ogni giustificazione bellicista: chiediamo cessate il fuoco immediati, vie diplomatiche credibili e il sostegno concreto e pacifico alle popolazioni che resistono, fuggono o si oppongono alla guerra.

Contro l’aumento delle spese militari, per sviluppo, salute e welfare

In un’epoca segnata da conflitti globali e crisi sociali, rifiutiamo l’illusione che il riarmo europeo – su qualsiasi scala – porti pace e sicurezza. Chiediamo che ogni risorsa oggi destinata alla guerra sia investita in sanità pubblica, scuola, diritti sociali, cultura e sviluppo economico. La vera difesa è garantire dignità a tutte e tutti, non produrre morte.

Contro il genocidio del popolo palestinese, per il diritto all’autodeterminazione

La Liberazione d’Italia si celebra denunciando le stragi di cui oggi il nostro stato si rende complice. Al fianco del popolo palestinese, oppresso da occupazione e apartheid nel silenzio dei governi occidentali, rivendichiamo il diritto all’autodeterminazione e a un futuro di cooperazione internazionale, fondato su giustizia e uguaglianza tra i popoli.

Contro la repressione, per una democrazia popolare e partecipata

La Resistenza fu lotta di popolo: oggi, dinanzi a leggi securitarie come il Decreto Legge sicurezza, i chiari tentativi di imbavagliamento e controllo sull’informazione e la Magistratura, gli sgomberi e le limitazioni del dissenso, difendiamo il diritto di protesta e l’autorganizzazione dal basso.

La cittadinanza sa bene quanto la mobilitazione e la partecipazione popolare siano oggi l’ultima linea di difesa contro processi di speculazione e spoliazione che aggrediscono il territorio in cui viviamo, per questo riteniamo fondamentale opporsi a qualunque tentativo di limitarle.

Costruiamo una democrazia che ascolti le piazze, i lavoratori, i giovani e i territori, contrastando ogni tentativo di cambiamento della Costituzione Repubblicana e delle sue forme di governo in senso Presidenziale.

Celebriamo il 25 Aprile per costruire la Resistenza di oggi

Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e le realtà territoriali ad unirsi per una giornata del 25 Aprile che possa essere momento di convivialità e memoria ma anche di confronto, dibattito e mobilitazione, per capire insieme cosa voglia dire – qui ed oggi – Resistere.





Associazioni e realtà aderenti – in aggiornamento:

ANPI Orvieto

Coordinamento Orvietano per la Palestina

Articolo 21 Orvieto

Osservatorio Rifiuti Orvieto

Io Ci Sono Per

Laboratorio di Rianimazione Sociale

Rose Rosse d’Europa

Lettori Portatili

Partito Democratico Orvieto

Val di Paglia Bene Comune

Cobas Orvietano

Il Ginepro

Artemide – Casa Laboratorio “Il Cerquosino”

Movimento 5 Stelle Orvieto

WAO Sustainable Solutions

Emergency Orvieto

SPI CGIL Orvieto

Collettivo Femminista “C’è ancora domani”

Partito Comunista Italiano Orvieto

Comunità Rurale Diffusa

Cellula Coscioni Orvieto

Europa Verde Orvieto

Comitato Orvietano per la Salute Pubblica (COSP)

Il filo di Eloisa

Centro Studi per la Costituzione e la Prima Repubblica

Riconquistare l’Italia

Alleanza Verdi Sinistra Umbria

Abitare Orvieto

L’albero di Antonia

Luogo: Orvieto, Piazza del Popolo, ORVIETO, TERNI, UMBRIA