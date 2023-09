A Terni i Mondiali Scherma Paralimpica: "PalaTerni impianto prestigioso" - Tuttoggi.info

Mondiali Scherma Paralimpica, ok ala PalaTerni dalla Commissione Internazionale dell'IWAS. Presto il programma dell'evento

La Commissione Internazionale ha dato il via libera per lo svolgimento dei Mondiali di Scherma Paralimpica Terni 2023 presso il prestigioso PalaTerni. Nei giorni scorsi si è svolto l’ultimo sopralluogo da parte della Commissione Internazionale, un passo cruciale verso la realizzazione di questo straordinario evento sportivo. Il membro della commissione che ha presenziato il sopralluogo, Daria Marchetti, incaricata dall’ IWAS il 17 Agosto, in occasione dei Mondiali sarà membro della direzione di torneo.

Mondiali scherma paralimpica Terni, la commissione

La commissione, composta da eminenti figure come Udo Ziegler (segretario generale), Arno Schneider (membro del comitato esecutivo) e il presidente dell’IWAS, Pal Szekeres, ha esaminato attentamente ogni aspetto dell’infrastruttura e dell’organizzazione. L’ultimo passo rimanente per ottenere l’ufficialità della struttura del PalaTerni è la decisione della Commissione Pubblici Spettacoli, prevista nei prossimi giorni.

Elogi al Coni Terni

Il presidente del Comitato Organizzatore Locale (COL), Alberto Tiberi, ha ricevuto elogi all’ unanimità da parte della commissione internazionale dell’IWAS per l’eccezionale lavoro svolto nell’organizzazione dei Mondiali e per l’adeguatezza della struttura del PalaTerni. Questo riconoscimento sottolinea il duro lavoro e l’impegno profuso dalla città di Terni nel rendere possibile un evento di tale importanza. “Questi Mondiali di Scherma Paralimpica rappresentano un’opportunità straordinaria per la nostra città – ha sottolineato Tiberi – Oltre all’indiscutibile prestigio internazionale che porterà con sé, l’evento contribuirà a promuovere la cultura sportiva, l’inclusione e l’accessibilità per tutti. Sarà un momento di ispirazione per atleti, appassionati di sport e tutta la comunità ternana”.

A breve il programma

Terni si prepara a ospitare uno degli eventi sportivi più significativi del 2023, i Mondiali di Scherma Paralimpica. Con l’approvazione della Commissione Internazionale e il sostegno della comunità, ciò che ci aspetta è un’edizione indimenticabile che segnerà la storia della città e del mondo della scherma paralimpica. Presto saranno svelati ulteriori dettagli sul programma e sui partecipanti, quindi tenetevi pronti per questa emozionante avventura sportiva.