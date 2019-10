A Spoleto il nuovo Polo Unitelma: laurea senza obbligo di frequenza e senza alcun vincolo

Ideale per chi lavora o per chi ha interrotto il percorso di studi, pur avendo già sostenuto degli esami, l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Il grande vantaggio dell’Università telematica è legato alla possibilità di laurearsi senza l’obbligo di frequenza e questo avvantaggia tutti quei lavoratori che possono dedicarsi allo studio solo in determinati orari della giornata o periodi della settimana. Inoltre, chi ha già sostenuto degli esami ma ha poi abbandonato il percorso formativo può affidarsi ad Unitelma per completare gli studi con la massima assistenza poichè Unitelma riconosce i crediti maturati nel passato.

L’offerta formativa di Unitelma Sapienza è ampiamente articolata per livello di corsi e tematiche, inerenti in particolar modo gli aspetti giuridici, aziendali, con specifico riferimento al settore della pubblica amministrazione, e sanitari, in particolar modo il settore infermieristico.

Da quest’anno, Unitelma ha ampliato la sua già vasta gamma di poli, ossia le sedi universitarie dislocate nel territorio italiano, aprendo le sue porte anche in Umbria grazie alla collaborazione con Tuttoggi.info. Nasce così il Polo di Spoleto, in Piazza Sansi, presso il quale è possibile recarsi per avere informazioni sui corsi, assistenza e sostenere gli esami.

E se il costo rimane un ostacolo, Unitelma garantisce uno sconto a chi si iscrive recandosi presso il polo di Spoleto e il dimezzamento della rata a chi ha meno di 26 anni (sempre e solo tramite il polo di Spoleto).

Maggiori info qui per conoscere tutte le agevolazioni e ottenere gli sconti https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto

Di seguito i contatti e gli orari di ricevimento

POLO DI SPOLETO

Associazione Culturale Tuttoggi.info

Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto

Ricevimento in sede

martedì e giovedì 11:00-13:00

Ricevimento telefonico allo 0743.225572

dal lunedì al venerdì 9:00-13:00

E-mail del Polo:

polo.spoleto@unitelmasapienza.it

Offerta formativa:

https://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta

