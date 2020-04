A Spoleto il flashmob con forze dell'ordine e volontari | Video - Tuttoggi

Forze dell’ordine, vigili del fuoco, ambulanze, volontari, personale medico. Tutti fermi, davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto, per un singolare flashmob.

L’iniziativa è andata in scena lunedì con l’inno d’Italia e lampeggianti accesi. Per ringraziare chi, in queste settimane, si è impegnato al massimo per contenere la diffusione del Coronavirus.

Fuori dall'ospedale di Spoleto flashmob con forze dell'ordine e volontari TuttOggi sur Lundi 20 avril 2020

Affacciati alle finestre del San Matteo degli Infermi diversi dipendenti della struttura ospedaliera.

Il flashmob è stato ideato – aveva spiegato l’Usl Umbria 2 – per ringraziare i cittadini e le forze dell’ordine che, a vario titolo, hanno contribuito ad affrontare l’emergenza Covid-19, sia attraverso l’attività istituzionale e l’osservanza delle indicazioni ministeriali relative agli accessi in Pronto Soccorso sia attraverso le donazioni o le tante testimonianze di gratitudine, solidarietà e vicinanza della popolazione agli operatori sanitari impegnati in questo difficile momento.