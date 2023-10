A Spoleto Corso di base per formare Volontari di Protezione Civile - Tuttoggi.info

La domanda di iscrizione andrà inviata entro le ore 12.00 di lunedì 6 novembre. Dieci incontri nella sede della ProCiv

L’Ufficio di Protezione civile del Comune di Spoleto, in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile (GCVPC) di Spoleto ed il Servizio regionale di Protezione civile, organizza un Corso base per la formazione di volontari di Protezione civile.

Strutturato in dieci incontri, che si terranno nella sede della ProCiv a Santo Chiodo (via dei Tessili 15), in orario serale e con cadenza di due incontri la settimana, il Corso base verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti e potrà accogliere un numero massimo di 40 iscritti.

Le lezioni verranno tenute da tecnici del Servizio regionale di Protezione civile, da tecnici dell’Ufficio di Protezione civile del Comune di Spoleto e da tecnici esterni altamente specializzati. Alla fine del ciclo formativo, che prevederà attività teoriche e pratiche, è previsto un test da effettuarsi e a cura del Servizio regionale di Protezione civile di Foligno.

La data di inizio del Corso, il cui obiettivo è formare dei volontari operativi da impiegare in attività di Protezione civile, è prevista per venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21.00.

Il corso è aperto a tutti i cittadini dell’Unione Europea ed ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che abbiano scelto di aderire al volontariato Protezione civile e che vogliono mettere a disposizione della collettività il proprio tempo ed il proprio spirito di solidarietà operando in sicurezza.

La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Spoleto https://bit.ly/46VvywV​, alla pagina dedicata alla Protezione civile, andrà inviata all’indirizzo email protezione.civile@comune.spoleto.pg.it, entro le ore 12.00 di lunedì 6 novembre 2023 (per la definizione della graduatoria dei partecipanti farà fede la data e l’ora di arrivo della domanda di iscrizione).