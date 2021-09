“A spasso con Dante”, itinerari danteschi in giro per la città

Iniziativa messa in piedi grazie agli studenti dell'Istituto Scarpellini

Nell’ambito delle “Giornate dantesche” c’è spazio per “A spasso con Dante”, con itinerari danteschi in città in collaborazione con le scuole superiori di Foligno. L’iniziativa, in programma giovedì 23 e venerdì 24 settembre, è rivolta agli alunni delle scuole e alle loro famiglie. Gli studenti dello Scarpellini guideranno i visitatori alla scoperta dei luoghi idealmente legati a Dante presentando alcune opere riconducibili, per contenuti e stile, alla sua spiritualità.

Gli orari delle visite

Gli orari delle visite sono previste, per le partenze dei gruppi, alle 9,45, 10,30 e 11,15. Il punto di ritrovo per l’itinerario è Piazza della Repubblica, di fronte allo Sportello unico integrato (ex Sportello del cittadino). Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 338/9031252. Il green pass è obbligatorio per l’ingresso al Museo della stampa, previsto nel percorso.