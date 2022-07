A Santa Maria il 2 luglio apre un nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica - Tuttoggi

L’amministrazione comunale ha dato disposizione per l’apertura, da sabato 2 luglio, di un ufficio informazioni e accoglienza turistica a Santa Maria degli Angeli. L’inaugurazione del punto di informazioni avrà luogo alle 10 alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni del territorio.

Con questa decisione – si legge in una nota – il Comune risponde alla richiesta di tale servizio, sollecitata dagli operatori di settore, dai turisti e dagli stessi cittadini, in una frazione importante della città. Sabato aprirà quindi il nuovo info point che si trova al Palazzetto del Capitano del Perdono (locale accanto al DigiPass), e sarà gestito da Opera Laboratori Fiorentini, la stessa azienda che ha in concessione l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Piazza del Comune e i musei comunali di Assisi”.