"A Natale regalati Orvieto": disciplina della circolazione in occasione degli eventi in programma - Tuttoggi.info

Entra nel vivo il programma delle iniziative di “A Natale regalati Orvieto” e la città si prepara ad accogliere un notevole flusso di persone e visitatori, anche in vista della trentesima edizione di Umbria Jazz Winter.

Per consentire lo svolgimento degli appuntamenti in calendario, a partire dal Circuito dei Presepi, il Settore Polizia locale e Mobilità ha predisposto un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale nel centro storico dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Disciplina della viabilità

Nello specifico, nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024, la circolazione veicolare nel centro storico potrà essere interrotta in corrispondenza dei seguenti punti:

rotatoria di Porta Romana;

piazza Cahen

Via Arnolfo di Cambio

Corso Cavour, dal Teatro Mancinelli fino a Piazza della Repubblica

via del Duomo

via Luca Signorelli;

I flussi veicolari provenienti dall’esterno saranno deviati verso il parcheggio di Campo della Fiera, verso il parcheggio di via Roma, verso il parcheggio ex Caserma Piave o, in alternativa, verso l’esterno secondo le direttrici di marcia consentite.

Disciplina della circolazione veicolare durante gli eventi programmati

“Il Presepe nel Pozzo” – Via della Cava dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024, dalle 10.00 alle 20.00 di tutti i giorni festivi, è vietato il transito veicolare in Via della Cava.

Nei restanti giorni feriali, il Comando della Polizia Locale potrà disporre il divieto di circolazione lungo via della Cava qualora la circolazione veicolare costituisca pericolo per l’incolumità dei pedoni e comunque nel rispetto degli orari 00 – 20.00.

Il traffico veicolare proveniente da via Filippeschi o da via Magalotti sarà deviato a destra su via Malabranca, fatta eccezione per i giorni 26 dicembre 2023 e 1 e 06 gennaio 2024 in occasione dell’evento Presepe Vivente a San Giovenale

“Presepe Vivente a San Giovenale” – 26 dicembre 2023 – 01 e 06 gennaio 2024.

Dalle 8.00 alle 22.00 di martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1 e sabato 6 gennaio 2024, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli nelle seguenti zone:

Piazza San Giovenale

Piazza Volsinia

via Malabranca

via Francalancia

vic. Francalancia

Parte del parcheggio riservato ai residenti del centro storico fuori Porta Maggiore, ex Madonna del Velo

Dalle 14.00 alle 21.00 di martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1 e sabato 6 gennaio 2024 è vietato il transito veicolare nelle seguenti vie:

via Filippeschi

via Malabranca

Piazza San Giovenale

via Volsinia I^

Piazza Volsinia

I residenti della zona di San Giovenale muniti di autorizzazione, potranno avvicinarsi il più possibile alla zona di appartenenza transitando in via Malabranca con deviazione a destra su via Simoncelli.

Tutti gli altri veicoli, giunti all’altezza di via Magalotti, saranno deviati a sinistra su via della Commenda con uscita a destra su via Loggia dei Mercanti direzione piazza Ranieri.

Il tratto a senso unico di via Loggia dei Mercanti (da Piazza Ranieri fino all’intersezione con Via della Commenda) sarà invertito in direzione opposta. La regolamentazione del traffico sarà effettuata dalla Polizia Locale con l’ausilio del personale della Protezione Civile di Orvieto.

“Umbria Jazz Winter”

Dalle 8.00 di giovedì 28 dicembre 2023 fino alle 20.00 di lunedì 01 gennaio 2024 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo, Piazza Vivaria e Piazza Mazzini, con interruzioni veicolari in corrispondenza di via del Popolo in direzione Piazza Cimicchi e in Piazza Vitozzi in direzione via della Misericordia II°.

Dalla disciplina di divieto di transito di cui sopra, sono esclusi i veicoli delle forze di polizia e di soccorso, i veicoli dei residenti di Piazza del Popolo muniti di garage, i veicoli diretti alle attività commerciali di Piazza del Popolo per carico e scarico merci, i veicoli diretti all’Hotel Italia e Hotel Reale per carico e scarico bagagli e i mezzi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

La circolazione veicolare in via Corsica, nel tratto compreso tra Piazza Vivaria e Piazza Corsica, sarà disciplinata a doppio senso di circolazione per consentire l’accesso dei veicoli al seguito della manifestazione Umbria Jazz Winter, che esporranno apposito permesso per la sosta in Piazza Vivaria, e dei veicoli dei residenti della zona muniti di garage.

Dalle 5.00 alle 15.00 di sabato 30 dicembre 2023, in coincidenza con lo svolgimento del mercato, non saranno valide le deroghe di cui ai punti b) e c), pertanto, il divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo, Piazza Vivaria e Piazza Mazzini sarà esteso a tutte le categorie di veicoli.

Dalle 5.00 alle 15.00 di giovedì 28 dicembre 2023, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza Cahen per consentire lo svolgimento del mercato cittadino spostato da Piazza del Popolo.

Dalle 13.00 alle 20.00 di lunedì 1 gennaio 2024 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Duomo.

“Arriva la Befana” 6 gennaio 2024 – Piazza del Popolo.

Dalle 13.00 alle 21.00 di sabato 6 gennaio 2024 è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta Piazza del Popolo e Piazza Vivaria.

Nel medesimo orario di cui al punto a), è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Corsica sui primi due posti auto in prossimità di Via Corsica.

Durante tutto il periodo compreso tra il 23 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024, tutte le linee del trasporto pubblico locale in arrivo a Piazza della Repubblica, fatta eccezione per la circolare “C”, effettueranno il capolinea in Strada di Porta Romana nell’area appositamente individuata da segnaletica gialla orizzontale.

Il divieto di circolazione di cui ai punti precedenti non si estende ai flussi veicolari dei residenti del centro storico, agli automezzi di pronto intervento e soccorso, agli automezzi delle forze di polizia ed ai bus del servizio trasporto pubblico locale.