A Narni sta per arrivare Cer, la prima comunità energetica - Tuttoggi

Tra non molto, a Narni, Cer, la prima comunità energetica atta alla produzione di energia a basso costo e rinnovabile; "un'occasione".

Nascerà a Narni la prima comunità energetica che mira alla produzione di energia a basso costo e rinnovabile.

Si chiamerà Cer (Comunità energetica rinnovabile) Narni 1, e sarà una delle prime esperienze in Umbria. Il progetto verrà presentato venerdì 8 aprile alle 17.30 presso l’istituto scolastico Luigi Valli di Narni scalo.

Morelli: “Le comunità energetiche rinnovabili sono importanti e strategiche”

“E’ un’occasione – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Comune di Narni, Alfonso Morelli – per affermare nuovamente come le comunità energetiche rinnovabili siano importanti e strategiche per superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili e puntare all’autonomia energetica”. Oltre all’assessore, l’8 aprile, interverranno Pietro Flori, dirigente ai Lavori pubblici del Comune di Narni, Giorgio Maurini, presidente Cer Nanrni1, Leonardo Pozzoli, responsabile Free Soft&Tech (Network E-CO), Luigi Annesi, promotore Cer Narni1, e Giacomo Porrazzini, presidente di Pensare il Domani Terni.

La comunità energetica, di fatto, si configura come un’aggregazione di cittadini che si organizzano per produrre e consumare energia rinnovabile, privilegiando l’utilizzo di pannelli fotovoltaici. Questo modello è attualmente incentivato dallo Stato. Sono previsti, infatti, importanti remunerazioni per la produzione di energia, nonché riduzioni del costo dell’energia autoprodotta consumata. Alla comunità si può aderire come consumatore, come produttore o come produttore e consumatore, senza necessariamente abbandonare i fornitori attuali di energia.