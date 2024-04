A Marsciano esercitazione di protezione civile su evento sismico e alluvionale - Tuttoggi.info

Si terrà da venerdì 19 al domenica 21 aprile l’esercitazione di protezione civile Marsciano 2004-2024, organizzata da Gruppo comunale volontari di Protezione civile ‘Marsciano 2004’, Collegi dei geometri di Perugia e Terni, Struttura Tecnica Nazionale Protezione Civile, Servizio di Protezione civile Regione Umbria e Associazione dei geometri volontari per la sicurezza di protezione civile GeoSiPro, con la partecipazione di varie organizzazioni di volontariato di Protezione Civile dell’Umbria e della Croce Rossa Italiana.

Organizzato in occasione dei vent’anni del Gruppo ‘Marsciano 2004’, l’evento si svolgerà nel territorio marscianese e avrà come scenario la simulazione di un evento sismico con conseguente evento alluvionale. L’esercitazione prevede una serie di attività addestrative e formative per testare la preparazione del sistema di Protezione civile, con il coinvolgimento di altri enti e strutture. In particolare, venerdì 19 aprile, a partire dalle 8, sono previsti: l’allestimento del campo, con il montaggio delle strutture di emergenza; la formazione dei tecnici (geometri, ingegneri, architetti, geologi, periti industriali e dottori agronomi) sul rilevamento dei danni negli edifici coinvolti e danneggiati dal sisma e sulla compilazione delle schede Aedes; prove e addestramento con insacchettatrice. Sabato 20 ci saranno simulazioni di ricerca di dispersi coordinate da Corpo dei Vigili del Fuoco di Perugia, sia con cinofili che con squadre appiedate, con formazione e addestramento dei volontari per le corrette procedure di ricerca e prove pratiche con macchine di movimento terra. Infine, domenica 21 si terrà la simulazione di interventi in seguito ad alluvione con utilizzo di pompe idrovore e la creazione di argini mediante l’utilizzo di sacchetti di sabbia e, dopo pranzo, lo smontaggio del campo. Nel corso della mattina, alle 11, sarà anche inaugurata la nuova sede del Gruppo comunale Prociv ‘Marsciano 2004’, in via del Coppo 1, che, per tutta l’esercitazione, farà da campo base.

Tanti gli obiettivi di questa importante iniziativa: migliorare la coesione tra le organizzazioni di volontariato del territorio, formare amministratori e dipendenti comunali nella corretta attivazione dei Centri operativi comunali per la gestione di un evento improvviso, esercitare i volontari sull’allestimento di un campo di accoglienza, aggiornare i tecnici nel settore del rilevamento del danno, verificare il corretto utilizzo delle attrezzature necessarie per superare l’emergenza simulata nell’esercitazione, testare le unità cinofile nella ricerca di persone scomparse, evidenziare carenze, inefficienza e/o disfunzione del sistema locale di Protezione Civile.