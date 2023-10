A Dolci d'Italia arriva Renato Ardovino, Re del Cake Design italiano - Tuttoggi.info

Gran finale a Spoleto per Dolci d'Italia con il pastry chef Ardovino e la sua drip cake. Al teatro Menotti in scena Amleto in salsa piccante

Penultimo giorno di Dolci d’Italia con grande successo di pubblico alle iniziative del Festival, tra cui il partecipatissimo Nutella party di ieri sera.

Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria insieme a Tommaso Barbanera, presidente Confcommercio Spoleto, esprimono grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. In città un grande numero di visitatori, tra cui molti stranieri, grazie alla qualità dell’offerta enogastronomica e di intrattenimento oltre che all’impegno degli espositori e dei commercianti del centro storico.

Dopo un Halloween a tutta dolcezza che a Spoleto per Dolci d’Italia oggi vedrà in Corso Garibaldi Dolcetto o Scherzetto, spettacolo sui trampoli e mangiafuoco e ‘mostruose’ ricette a tema, è tempo della grande pasticceria: domani 1 novembre infatti per la serie di appuntamenti della Sweet Academy arriva alle 16.30 il maestro italiano del cake design Renato Ardovino, noto volto televisivo del programma Il dolce mondo di Renato su Discovery +. A Spoleto porterà il suo cooking show sulla drip cake, dolce alto e caratterizzato dalla scenografica colata di ganache sui bordi, con le gocce a renderla tanto golosa.

Le attività del Festival cominceranno alle 10.00 con lo Sweet show (tutti i giorni dalle 10 alle 20), mercato in cui assaporare e acquistare dolci artigianali di tutti i tipi; Sfiziose tipicità ed Eccellenze dolciarie. A Piazza Pianciani dalle 10.00 alle 23.00 Non solo dolci, un break dal mondo dei dolci con divertenti prodotti di Street food.

Diversi i Mercati del Festival: all’Ex Museo Civico (dalle 10.00 alle 20.00) La tana dei golosi, uno spazio dove gustare tante irresistibili dolcezze. Alle Sale Ex Monti di Pietà (sempre dalle 10.00 alle 20.00) il Palazzo Valle del Menotre. Palazzo Mauri ospita invece La Piazzetta del gusto con degustazioni e vendita dei dolci tipici di Spoleto (sabato, domenica, mercoledì ore 10.00/20.00; lunedì e martedì ore 14.00/20.00)

Sempre in mattinata, alle 10.00 in piazza Mario Salmi il ritrovo per la seconda e ultima iniziativa di Trekking a colori, pratiche di sostenibilità attraverso i secoli. Il tour guidato ‘Quei “sostenibili” dei Longobardi! arriverà a palazzo Mauri (durata 2 h 30 circa). L’attività e gratuita, ma i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’indirizzo email: info@iat.spoleto.pg.it

Nell’ultimo giorno del Festival Dolci d’Italia tornano alle 16.00 e alle 18.00 i laboratori per i più piccoli con Piccoli pasticceri crescono, uno spazio tra gioco e didattica in cui i bambini da 6 a 12 anni sono i protagonisti, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso.

Per i bambini inoltre in piazza Garibaldi tornano sin dalla mattina i Giochi di una volta: attività ludiche nel segno del passato per un divertimento senza tempo (dalle ore 10.00 alle 12 e dalle 15.00 alle 19.00).

Al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti appuntamento alle 18.00 con Amleto in salsa piccante, Commedia teatrale a cura della Compagnia teatrale Sipario e Modern Music School

In Piazza Garibaldi l’Infopoint per accogliere e informare i visitatori del Festival.

Con la Sweet card (in vendita all’Infopoint in piazza Garibaldi e alla Tana dei Golosi all’Ex museo Civico al costo di 5 euro) hanno aderito 34 attività economiche del centro storico. Con la card si riceverà subito un dolce welcome kit e sarà possibile avere sconti riservati e acquistare la Spoleto card a prezzo ridotto per visitare tutti i musei della città.

Il festival Dolci d’Italia è gratuito e ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Per il programma aggiornato è possibile consultare il sito www.dolciditalia.it