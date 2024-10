A Città di Castello tre piazze tematiche per la tre giorni di contenuti e cacao. Pane, pace e cioccolata. Altrocioccolato torna con un'edizione di gusto e sostanza - Tuttoggi.info

Musica, arte, show cooking, laboratori, ma anche teatro in piazza e giocoleria. E tanto, tanto cioccolato dall’Italia e dal mondo. Artigianato di qualità, cioccolata equosolidale e bambini. Tre piazze tematiche ricche di eventi e stand accoglieranno i visitatori, a Città di Castello dal 25 al 27 ottobre, per quella che è l’edizione del rilancio di Altrocioccolato, storica manifestazione dedicata al cacao buono per davvero. Le motivazioni, i numeri e i contenuti della storica manifestazione, 19a edizione, sono stati presentati giovedì 17 ottobre a Perugia, nel corso della conferenza stampa. Durante la conferenza sono state illustrate le novità dell’edizione 2024: il percorso espositivo, i luoghi interessati dall’evento, le tematiche e i tanti appuntamenti tra musica, mostre performance, degustazioni e momenti per bambine e bambini.

Luca Secondi, Sindaco di Città di Castello e Letizia Guerri, assessore a Turismo, Commercio, Pari opportunità Comune di Città di Castello, hanno sottolineato il valore in termini di contenuti e di sguardi che Altrocioccolato porta in città. Una finestra sui temi economici e sociali globali, che arricchisce il territorio e merita sostegno. Secondi e Guerri hanno anche messo in evidenza l’offerta del comune tifernate, che dal prossimo fine settimana, e fino a novembre, ospita tre eventi di assoluto rilievo nazionale: Tiferno comics, Altrocioccolato e la mostra del tartufo bianco pregiato:“Uno sforzo in termini organizzativi per gli uffici comunali e una sinergia tra gli organizzatori che fa bene a tutta la città”. Alla presentazione sono intervenuti Massimo Luciani, presidente Associazione Umbria equosolidale; Alessandra Benni e Roberto Colombo, coordinatori di Altrocioccolato, che hanno sottolineato: “Come questa è una festa per mettere in luce quello che altri vogliono mettere in ombra. Diritti, pane e salute devono essere per tutti e in tutti i territori. Questa manifestazione, oltre che luogo ideale per portare al grande pubblico saperi ed economie solidali, è anche un luogo concreto che dà voce e gambe a progetti ed esperienze di commercio equo italiani e del resto del mondo. A dimostrazione che si può lavorare e realizzare, in questo caso cioccolato, anche in maniera giusta e sostenibile. Vi invitiamo a venire a Castello per provare il gusto del cioccolato, quello buono per davvero”. Un ringraziamento importante va al Comune di Castello, unico ente pubblico impegnato a sostenere l’evento, e che in questo 2024 è riuscito a superare le condizioni che hanno reso impossibile la realizzazione della manifestazione lo scorso anno”.

Dal 25 al 27 ottobre il centro storico di Città di Castello rinnova l’appuntamento con la festa del cacao equosolidale. Come da tradizione, protagonista sarà il cioccolato artigianale, equosolidale e biologico; quello buono due volte, come ribadiscono gli organizzatori. Buono per i consumatori perché fatto con materie prime di alta qualità e con lavorazioni artigianali; buono perché rispetta il lavoro di agricoltori e produttori. Un progetto, quello di Altrocioccolato, che va oltre l’evento e che punta a valorizzare, con iniziative e azioni concrete, produzioni sostenibili legate al mondo del cacao per offrire ai visitatori prodotti e progetti dai forti contenuti. Il tema di questa edizione è “pane, pace e cioccolata” perché, come ha scritto Stefano Benni: “Il mondo si divide (ancora) in quelli che mangiano il cioccolato senza pane; quelli che non riescono a mangiare il cioccolato se non mangiano anche il pane; quelli che non hanno il cioccolato; quelli che non hanno il pane”.

Numeri e valori per un’edizione di rilancio. Altrocioccolato punta alle 45.000 presenze

I numeri di Altrocioccolato 2024: oltre 60 stand del commercio equo e dell’economia solidale; 50 i musicisti e gli artisti di strada che si esibiranno in contemporanea su tre diversi palchi e postazioni; 3 le piazze del centro storico animate e coinvolte dalla kermesse. Inoltre, laboratori didattici per bambini che arriveranno a coinvolgere alle mille studenti. Mostre, dibattiti, proiezioni incontri con le scuole. Almeno 45.000 le presenze attese.Collaborazioni e coinvolgimento degli istituti scolastici superiori della città. Più di 100 volontari coinvolti.

INSTALLAZIONE CUTRO. In memoria della tragedia del 26 febbraio del 2023 che ha provocato la morte di 94 persone, tra cui 35 bambini.

“Kr46mø in viaggio verso Cutro”. Altrocioccolato ospita, nell’atrio del Comune, il viaggio itinerante di un frammento del relitto di Cutro: il passaggio di questa installazione attraverso luoghi in Italia che praticano la solidarietà vuole essere un atto d’amore verso chi ha vissuto quella tragedia, ma anche un messaggio potente di presenza e di accoglienza.

ALCUNI EVENTI SERALI

Venerdì 25 ottobre. LaPè. Laura Peres in “Bee Fire”, una divertente storia d’amore tra un’ape e il suo fiore, ricca di voli acrobatici ed insoliti scintillanti corteggiamenti. A seguire il live dei Bohemian Groove con classici del vasto mondo della musica Upbeat Americana (Bluegrass, Western swing, R&B). Sabato 26 ottobre in serata è in programma Kantner Brothers, il duo acustico statunitense – canadese, energetico e spiritoso, tira fuori tutti gli elementi particolari e emozionanti della loro amata Country Music. A seguire: Wunder Tandem. Duo leopardato, dall’animo disco/punk. Pioniere del drum’n’fisa sound, creano i loro mashup dal morso acido, mixando Hit e avanzi di Billboard.

Domenica 27 ottobre gran chiusura per le strade del centro con Anarchia Ritmica Marching Band, percussioni e tanto talento.

Altrocioccolato è una manifestazione organizzata dall’Associazione Umbria Equosolidale coinvolgendo le Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale umbre (La Boteguita di Città di Castello, Piano Terra di Orvieto, Monimbò di Perugia e Terni e Ponte Solidale di Ponte San Giovanni), con il supporto di Comune di Città di Castello. In collaborazione con Equo Garantito, Altreconomia,Terra Nuova e Banca Etica sponsor e sostenitori della manifestazione.

Luogo: Città di Castello