“La cultura, nonostante”: gli assessori regionali si danno appuntamento a Perugia

“In un contesto nazionale e internazionale in cui la cultura si trova a dover pagare il costo delle guerre, con tagli e continui svilimenti, il Partito democratico vuole ripartire dalla cultura, dalla sua importanza e dalle buone pratiche messe in campo dalle amministrazioni progressiste delle Regioni che vengono governate dal centrosinistra”: è il tema alla base de “La cultura, nonostante”, incontro organizzato dal Gruppo consiliare del Pd in Assemblea legislativa per giovedì 30 aprile alle 16.30, presso la Casa dell’Associazionismo di via della Viola, a Perugia.

Saranno a Perugia gli assessori regionali alla Cultura della Campania, Onofrio Cutaia, dell’Emilia Romagna, Gessica Allegni, della Puglia, Silvia Miglietta, della Sardegna, Ilaria Portas, della Toscana, Cristina Manetti e il vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori. A coordinare sarà la responsabile Cultura del Pd Umbria, Elena Ranfa. Interverranno anche la segretaria nazionale dei Giovani democratici, Virginia Libero e il consigliere regionale Luca Simonetti, presidente della Commissione Cultura della Regione. Concluderà l’onorevole Matteo Orfini, esponente della Commissione Cultura della Camera.

“Sarà un momento – spiegano i dem – per mettere in comune buone pratiche, con uno sguardo alle attività messe in campo nelle rispettive amministrazioni, ma anche con un occhio nazionale, al fine di costruire su una rete e una sinergia sempre più strutturata. Per l’Umbria, al centro sicuramente il Testo unico sulla cultura, all’esame dell’Assemblea legislativa dell’Umbria”.