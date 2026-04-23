In auto con oltre 10 mila euro di cocaina e hashish: arrestato dai Carabinieri - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Todi, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini marocchine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito dal controllo di un’auto notata perché procedeva a elevata velocità con un andamento irregolare lungo la SS 448, nei pressi dello svincolo con la E45, nella località di Ponte Rio. Nel corso delle verifiche i militari, insospettiti dall’atteggiamento di uno dei quattro passeggeri, hanno proceduto a perquisizione personale, rinvenendo nella sua disponibilità circa 200 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri, dal valore stimato della droga che supererebbe i 10.000 euro. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Al termine delle operazioni il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Spoleto, il cui Giudice del locale Tribunale, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il conducente del veicolo è stato deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all’eventuale uso di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.

Le persone sottoposte ad indagini si presumono innocenti.