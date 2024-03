A Città di Castello la prima squadra di rugby femminile in Umbria "Pronte alla Coppa Italia" - Tuttoggi.info

Dalla fine della scorsa estate si è concretizzata l'idea di creare una compagine di rugby di sole donne, che fa capo al Città di Castello Rugby | In tarda primavera la prima competizione importante

La palla ovale si tinge di “rosa” a Città di Castello, con la prima squadra di rugby femminile seniores a livello regionale, pronta a partecipare alla prossima edizione della Coppa Italia.

Alla fine della scorsa estate, dopo alcuni incontri, si è infatti concretizzata l’idea di creare una compagine di sole ragazze, dai 18 a 35 anni, che fa capo al Città di Castello Rugby (per ora sono una decina). Tanta la volontà di dar luogo a questo progetto, iniziando con il primo allenamento a metà settembre 2023.

“Ai due appuntamenti del martedì e venerdì, hanno risposto alcune aspiranti rugbiste pieno di voglia ed entusiasmo con i primi approcci e allenamenti al rugby nella struttura di via Bartali – precisa Alessandro Gori, coordinatore tecnico della squadra – Con determinazione, voglia e impegno si è via via formato il ‘gruppo’. Raggiunto un buon livello di condizione tecnica ed atletica, abbiamo iniziato a confrontarci con altre squadre. La prima uscita della squadra si è tenuta a Forlì, allenamento congiunto e partita, con la locale formazione femminile, il primo di un programma di incontri di preparazione per partecipare alla prossima Coppa Italia Seven 2024. Tale manifestazione si disputerà in tarda primavera, al termine del campionato nazionale femminile di serie A”.

Poi l’appello a rinforzare la rosa con l’ingresso di nuove atlete, disposte a misurarsi con placcaggi e mete: “Stiamo cercando ragazze di tutte le età che vogliono divertirsi e fare una delle esperienze più gratificanti che esistono. Chiunque voglia avvicinare questa disciplina, provare ad essere parte di un gruppo che ha in lealtà e rispetto verso compagne ed avversarie le sue caratteristiche fondamentali, può tranquillamente e liberamente accedere alla struttura” conclude coach Gori.

“La notizia della nascita di una squadra femminile seniores a Città di Castello è stata accolta con molto entusiasmo dal Comitato Umbro, che fin da subito ha messo a disposizione di atlete e società il proprio supporto. La partecipazione alla Coppa Italia sarà un bel banco di prova per le ragazze, in quanto gli incontri si svolgeranno tutti fuori regione. Ci auguriamo che l’ottimo lavora fin qui svolto dalla società Città di Castello Rugby possa favorire l’arrivo di nuove rugbiste e porre solide basi per un futuro ricco di soddisfazioni” ha commentato il responsabile umbro della Federazione Italiana Rugby femminile Alessandro Magi.

Anche le istituzioni, Comune in testa, plaudono ad una iniziativa di grande valore ed esempio non solo sportivo ma anche sociale ricordando che “l’amministrazione comunale investirà circa 118 mila euro per attrezzare lo stadio del rugby cittadino con un moderno sistema di illuminazione. Un salto di qualità che ci voleva per un impianto cresciuto di pari passo con l’espansione nel nostro territorio di un movimento sportivo che, grazie al Città di Castello Rugby, si è diffuso soprattutto tra i giovani, trasmettendo alla comunità tifernate la passione per una disciplina antica e affascinante, e si è caratterizzato per una forte e riconoscibile impronta sociale”, sottolineano il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Riccardo Carletti.

Il Città di Castello Rugby è nato nel 2003 grazie alla passione del suo ideatore Marco Notarianni e di un gruppo di amici: oggi conta oltre 100 tesserati in tutte le categorie, dalla under 6 alla seniores, fino al settore femminile, che quest’anno è partito con questo interessante progetto. Dai primi allenamenti nei vari campetti reperiti in città, vagando tra la Casella, l’Istituto Agrario, Centro Belvedere, fino alla prima sistemazione stabile al campo di Pescidoro, la società ha via via preso consistenza, crescendo in numeri e qualità. Oggi quel primo gruppo di appassionati e curiosi è diventato una società solida, protagonista a pieno diritto del panorama rugbistico italiano, con le varie formazioni del Città di Castello Rugby conosciute e apprezzate in tutte le competizioni.