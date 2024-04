A Città di Castello il Final Event Jr. NBA Schools League 2024 - Tuttoggi.info

Il 24 e 25 maggio in Altotevere arrivano 16 scuole da tutta Italia

Il countdown è cominciato. I prossimi 24 e 25 maggio Città di Castello ospiterà il Final Event della Jr. NBA FIP Schools League, il campionato organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dalla National Basketball Association (NBA) americana, dedicato agli studenti delle scuole medie.



Nella Sala Consiliare del Comune tifernate si è svolta stamattina (22 aprile) la presentazione dell’evento scolastico, che porterà in Altotevere 16 squadre da tutta Italia e oltre 230 giovani cestiste e cestisti, tutti vestiti con le maglie di gioco dei grandi campioni NBA. Insieme al sindaco di Città di Castello Luca Secondi e all’assessore allo Sport Riccardo Carletti, erano presenti all’appuntamento il segretario generale FIP Maurizio Bertea, il responsabile Settore Scuola FIP Giacomo Galanda, il presidente CONI Umbria Domenico Ignozza e il presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli.



Quello organizzato a Città di Castello sarà il primo dei due eventi ospitati in Umbria e targati Jr. NBA. Due settimane più tardi, dal 6 all’8 giugno, a Perugia si svolgerà infatti il Final Event della Jr. NBA FIP U13 Championship, con 17 squadre (9 femminili, 8 maschili) provenienti dalle 36 Leghe del campionato Under 13 italiano.

Sarà un weekend da record per il progetto che porta il basket fra i banchi di scuola. Giunta alla sua 6^ edizione, la Jr. NBA FIP Schools League ha visto infatti la partecipazione delle scuole di 16 città (da Trieste a Reggio Calabria), per un totale di quasi 500 Istituti coinvolti e oltre 7.000 studenti in campo. Le 16 vincitrici dei 16 tornei cittadini (che termineranno entro il 10 maggio) si ritroveranno a Città di Castello il 24 e il 25 maggio, nei campi di gioco del Palazzetto dello Sport di via Engels (Sala A e Sala B), e della palestra della Scuola Patrizi Baldelli Cavallotti di via Malfatti.

La formula dell’evento prevede la divisione delle squadre in 4 gironi da 4 squadre ciascuno. Le scuole si sfideranno nella prima giornata per raggiungere la posizione più alta in classifica. Nel secondo giorno si disputeranno le finali per l’assegnazione delle posizioni dalla 16^ alla 1^. Ai Campioni Jr. NBA FIP Schools League 2024 verranno consegnati gli Anelli Jr. NBA. In campo, come detto, le squadre indosseranno le mitiche jerseys delle franchigie Usa e nel quintetto in campo dovrà esserci sempre almeno una ragazza. Al Campione Jr. NBA della città sarà dato il il pass per partecipare al Final Event Jr. NBA Schools League.



“Ogni anno la partnership fra NBA e FIP diventa sempre più forte – dice il Segretario Generale FIP Maurizio Bertea – L’attenzione che la Lega più iconica del mondo ha nei confronti del nostro Paese è palesata dai tanti progetti che organizziamo insieme. In una fascia strategica come quella 11-14 anni, riuscire a coinvolgere migliaia di giovanissimi e le loro famiglie è affascinante e fonte di orgoglio”. “Portare due eventi come i Final Event Jr. NBA in Umbria è per noi motivo di vanto – ha aggiunto il presidente del Comitato Regionale FIP Umbria Gianni Antonelli – per mostrare all’Italia cestistica e non solo quanto la pallacanestro in Umbria sia seguita. Non vediamo l’ora di accogliere tanti giovani cestisti e vederli battersi con lealtà ed entusiasmo”.