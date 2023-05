77^ Stagione del Lirico Sperimentale, sette nuovi allestimenti | Gran finale con la Turandot - Tuttoggi.info

Dal Settecento inedito, al '900 di Samuel Barber, libretto di Gian Carlo Menotti, sino al contemporaneo Giacomo Manzoni in una prima assoluta.

La 77ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria avrà inizio in agosto con la consueta cornice musicale EINE KLEINE MUSIK 2023, in collaborazione con il Comune di Spoleto nell’ambito della manifestazione Accade d’estate a Spoleto 2023, al Teatro Caio Melisso [spettacoli: giovedì 24 agosto 2023 ore 20.30 – recita anteprima per gruppi organizzati / venerdì 25 agosto 2023 ore 20.30 –I rappresentazione / sabato 26 agosto 2023 ore 20.30 – II rappresentazione / domenica 27 agosto 2023 ore 17.00 – III rappresentazione].

Lo Sperimentale porta in scena in queste date un dittico del celebre compositore Giacomo Manzoni “ LA LEGGE ” e in prima assoluta l’opera commissionata dallo Sperimentale allo stesso compositore “ GLI OCCHI DI IPAZIA ”, (anche librettista per La Legge mentre il libretto de Gli occhi di Ipazia è di Sonia Arienta) ovvero cronologicamente la primissima e l’ultima opera a tutt’oggi composte dal Maestro milanese, che proprio lo scorso settembre 2023 ha festeggiato i suoi 90 anni. La direzione musicale è affidata a Marco Angius. La regia, scene e luci saranno di Claudia Sorace / Muta Imago; drammaturgia di Riccardo Fazi, direzione tecnica di Maria Elena Fusacchia.

Anticipato ad agosto, esattamente a lunedì 28 agosto 2023 alle ore 21.00, nella Sala Monterosso del Complesso di Villa Redenta a Spoleto va in scena l’appuntamento con “ OPERALIEDER-LE DONNE, I CAVALLIER, L’ARME, GLI AMORI 2 ”: la teatralizzazione di un programma liederistico per una serata incentrata sui molteplici temi tipici della produzione liederistica, su musiche di Franz Schubert, dove attorialità, voce, musica, danza e multimedialità si fondono per permettere al pubblico di immergersi nello spirito nei brani proposti. La regia e la drammaturgia sono di Laura Cosso.

Il mese di settembre della 77ma Stagione inizierà ancora con un dittico, “ THE HAND OF BRIDGE ”, musica di Samuel Barber e libretto di Gian Carlo Menotti, insieme a “ I DUE TIMIDI ”, musica di Nino Rota e libretto di Suso Cecchi D’Amico, in scena al Teatro Nuovo di Spoleto venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.30, domenica 3 settembre 2023 alle ore 17.00. Sul podio torna il Maestro Gian Rosario Presutti. La regia sarà affidata a Giorgio Bongiovanni, mentre le scene sono affidate ad Andrea Stanisci.

Seguirà l’ormai tradizionale e attesissimo appuntamento degli Intermezzi del ‘700, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano – Centro Studi Pergolesi diretto da Claudio Toscani, sempre al Teatro Caio Melisso da venerdì 8 settembre 2023 alle ore 21.00 [repliche: sabato 9 alle ore 21.00 e domenica 10 settembre 2023 alle ore 17.00]. Verrà portata in scena, quale prima rappresentazione in tempi moderni, l’edizione critica curata da Antonio Dilella e Claudio Toscani di “ MOSCHETTA E GRULLO ” Intermezzi per Siroe re di Persia – I rappresentazione Teatro di San Bartolomeo di Napoli, 1727, musica di Domenico Sarri, figura chiave e di grande fascino della scuola napoletana, insieme con l’intermezzo “ LA FRANCHEZZA DELLE DONNE ” di Giuseppe Sellitti, libretto di Tommaso Mariani, nella nuova edizione critica di Antonio Dilella. L’ensemble strumentalee i cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto saranno diretti anche quest’anno dal maestro napoletano specialista del repertorio barocco Pierfrancesco Borrelli. La regia e l’allestimento scenico saranno curati da Andrea Stanisci con luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis.

Concluderà il cartellone della 77ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria il nuovo allestimento de “ TURANDOT ” di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni con il finale composto da Luciano Berio, in scena al Teatro Nuovo di Spoleto nei giorni venerdì 15 settembre (I rappresentazione) e sabato 16 settembre (II rappresentazione) alle ore 20.30 e domenica 17 settembre (III rappresentazione) alle ore 17.00. Nei giorni di martedì 12 settembre alle ore 18.00, mercoledì 13 settembre alle ore 10.00 e giovedì 14 settembre alle ore 10.00 si terranno le recite per studenti, anziani e associazioni.

L’opera, inoltre, sarà in scena nella tournée della Stagione Lirica Regionale 2023, segnatamente lunedì 18 settembre e martedì 19 settembre alle ore 20.30 al Teatro Morlacchi di Perugia, mercoledì 20 settembre alle ore 20.30 al Politeama Clarici di Foligno, giovedì 21 settembre alle ore 20.30 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, venerdì 22 settembre e sabato 23 settembre (quest’ultima per le scuole), sempre alle ore 20.30, doppio appuntamento al Teatro Comunale di Todi.

Dirige il Maestro Carlo Palleschi; la regia è affidata ad Alessio Pizzech, mentre l’allestimento scenico ad Andrea Stanisci, i costumi a Clelia De Angelis, le luci saranno di Eva Bruno. Il finale di Luciano Berio vuole essere un omaggio che lo Sperimentale intende fare al compositore ligure a 20 anni dalla sua morte, avvenuta nel maggio del 2003, e in memoria della preziosa collaborazione con l’Istituzione dal 1992 in poi ininterrottamente.

Protagonisti della Stagione saranno i cantanti vincitori e idonei dei Concorsi 2022 e 2023, oltre a quelli che la Direzione artistica ha selezionato tra i cantanti che si sono presentati alle audizioni e cantanti vincitori delle scorse edizioni. I cantanti vincitori in ordine alfabetico: Elena Antonini soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Aloisia De Nardis soprano, Mariapaola Di Carlo soprano, Francesco Domenico Doto tenore, Suada Gjergji soprano, Chiara Guerra soprano, Jesus Hernandez Tijera tenore, Paolo Mascari tenore, Alessia Merepeza soprano, Davide Peroni baritono, Davide Romeo baritono, Antonia Salzano mezzosoprano, Dario Sogos baritono, Artur Vera baritono, Rosa Vingiani soprano e Roberto Manuel Zangari tenore. Coro e Coro delle voci bianche sono diretti da Mauro Presazzi. Maestri collaboratori: Dahyun Kang, Pablo Salido Pulido, Lorenzo Tomasini, Antonio Vicentini. Personale tecnico del TLS.

A chiudere la Stagione un Concerto Lirico Vocale al Teatro Secci di Terni domenica 24 settembre ore 18.00.

Le attività 2023 del Teatro Lirico Sperimentale sono rese possibili grazie a:

Ministero della Cultura,

Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto,

Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini , Meccanotecnica Umbra s.p.a.

e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno e Todi.

Si ringrazia l’Università degli Studi di Milano-Centro Studi Pergolesi