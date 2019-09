3, 2, 1 Guercio: da venerdi 27 settembre parte il TG di Fabio Pinchi e Tommaso Biondi

È tempo di iniziare e così domani, venerdì 27 settembre, verrà trasmesso il primo TeleGuercio, un vero e proprio tg che racconterà le vicende accadute, attraverso una particolare analisi satirico/comica. Mentre martedi 1 ottobre andrà in onda, il primo appuntamento con il Processo di Guercio per creare uno stretto collegamento con i follower. In sostanza una diretta streaming su Facebook con ospiti in studio che racconterà di sport, attualità e politica sempre seguendo il cliché satirico del progetto.

Per partecipare al progetto Guercio, per fare una segnalazione o proporsi come inviati whatsapp numero 379 1462313 oppure mail segnalazioni@guercio.org.