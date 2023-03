I 100 anni di Concetta Veschi, tra le prime donne direttrici di ufficio postale in Italia

La nuova centenaria (la 18^ del Comune tifernate) ha trascorso una lunga carriera alle Poste in ben 10 uffici diversi, oggi ha ricevuto la visita del sindaco Luca Secondi

Cent’anni con la freschezza di una ragazzina per Concetta Veschi, tra le prime donne direttrici di un ufficio postale in Italia, che ha festeggiato l’ambito traguardo del secolo di vita dopo una carriera lavorativa trascorsa tra timbri, francobolli, lettere, raccomandate e pacchi, convintamente in prima fila nelle battaglie per i diritti delle donne.

Nata a Ranchi, nel Comune di Umbertide, l’11 marzo 1923, Concetta ha vissuto la propria giovinezza negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Dopo essersi sposata il 23 aprile 1945 ha dato alla luce prima Giorgio e poi Patrizia. Mamma e casalinga ha esercitato per alcuni anni la professione di maglierista per poi intraprendere una lunga carriera lavorativa nelle Poste e Telecomunicazioni. Dopo gli inizi come “procaccia” per garantire il servizio postale dalla sede di Promano fino alla stazione ferroviaria di Trestina, Concetta ha scalato tutta la gerarchia dell’ufficio.