I 100 anni di Annunziata Giambi, festa grande con i 7 figli, 11 nipoti e 10 pronipoti - Tuttoggi.info

Nunzia di Volterrano (Città di Castello) è la 21^ ultracentenaria del Comune tifernate, compleanno con la sua famiglia "extra-large"

Compie 100 anni e guida una famiglia “extra-large”, con 7 figli, 11 nipoti e 10 pronipoti. Compleanno speciale per Annunziata “Nunzia” Giambi, nata a Petraia di Città di Castello il 28 ottobre 1923, simbolo e orgoglio della comunità di Volterrano, ridente frazione nella zona sud del Comune.

Dopo aver vissuto e superato il periodo della Seconda Guerra Mondiale si è sposata con l’amato Giuseppe Franchi, marito con il quale ha vissuto 64 anni, creando una famiglia numerosa (nella foto quasi al completo) da Guinness dei primati a cui ha dedicato la sua vita con affetto e gratitudine.

Da circa 80 anni vive al “Chioccolo”, vocabolo della frazione di Volterrano e ama stare con tutti i suoi parenti stretti. “Il suo segreto di lunga vita, se così si può dire – hanno dichiarato i familiari – è il mangiar sano con prodotti provenienti dalla sua terra e un buon bicchiere di vino della vigna. Importante poi per nonna Nunzia è dormire bene: va a letto presto e si alza con calma per affrontare la giornata”.

Per questa grande occasione si sono riuniti tutti i parenti e tantissimi amici per festeggiare insieme a lei questo meraviglioso traguardo compresi il sindaco Luca Secondi e l’assessore Mauro Mariangeli, che hanno consegnato a nonna “Nunzia” una targa ricordo ed una copia della Costituzione: “I nostri anziani rappresentano una straordinaria risorsa umana ed un vanto per la comunità locale, punto di riferimento per tutti noi ed in particolare per le giovani generazioni“. Città di Castello, ad oggi, conta ben 21 ultracentenari, 15 di loro donne e 6 uomini.