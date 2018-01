Spoleto, scontro tra due auto in via Nursina

Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di venerdì in via Nursina a Spoleto. L’impatto tra le due utilitarie è stato piuttosto violento, tanto che per rimuovere entrambe è stato necessario l’intervento dei carro attrezzi. Fortunatamente i conducenti delle auto avrebbero riportato solo lievi conseguenze. Sul posto, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, è intervenuta la polizia municipale.

