Spoleto, ancora infiltrazioni al palazzetto vecchio dopo i lavori | Aggiornamento: Piove anche a San Martino

Aggiornamento alle ore 22 – Piove anche all’interno della palestra comunale di San Martino in Trignano. Il maltempo della giornata odierna ha provocato forti disagi all’interno della struttura sportiva, con infiltrazioni d’acqua consistenti ed uno spogliatoio allagato, come mostrano le foto.

I lavori da 70mila euro al palazzetto dello sport vecchio di Spoleto non hanno risolto tutti i problemi. Rimangono infatti le infiltrazioni d’acqua (seppur ridotte) dal tetto della struttura di viale Martiri della Resistenza. La denuncia arriva dagli utenti del palazzetto vecchio, usato per lo più dalle società di basket cittadine. Che speravano che con gli interventi promossi dall’amministrazione comunale un paio di mesi fa (con i quali si è intervenuti anche sull’area degli spogliatoi) fossero risolti tutti i disagi. La situazione è nettamente migliorata, ma qualche infiltrazione d’acqua dal tetto è rimasta.

La situazione è evidente quando piove forte come nella giornata odierna. “Andrò a controllare in prima persona, come faccio di solito quando ci sono precipitazioni abbondanti” spiega il consigliere comunale delegato allo sport Roberto Settimi, che conferma comunque che anche dopo i lavori è rimasto almeno un punto in cui dal tetto piove. La ditta che ha eseguito i lavori già nelle scorse settimane era intervenuta, migliorando nettamente la situazione. Che però non è stata risolta del tutto. A questo punto sarà necessario per forza di cose un nuovo intervento da parte della ditta incaricata, sperando questa volta di individuare il problema esatto e porvi fine.

Ma la situazione non ottimale degli impianti sportivi a Spoleto è piuttosto comune, soprattutto quando si registrano piogge forti, che provocano infiltrazioni d’acqua più o meno contenute. Tra le situazioni più critiche c’è quella della palestra di San Martino in Trignano, dove problemi ci sono sempre stati ma che con il tempo stanno peggiorando. La speranza è che in futuro si possa intervenire anche lì con un intervento importante. Intanto, sul fronte sportivo, l’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha promosso un progetto per la riqualificazione della pista d’atletica, al vaglio del Coni, che se finanziato permetterebbe il rilancio della struttura ma anche la realizzazione di locali a suo servizio.

