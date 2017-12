Maltempo a Spoleto, fiume d’acqua e sottopassi allagati | Foto e video

Sottopassi chiusi ed un fiume d’acqua nella zona di San Giovanni di Baiano. E’ il bilancio della giornata di intense piogge che hanno interessato il territorio comunale di Spoleto, come previsto anche dal bollettino di criticità meteo per l’Umbria di oggi. La situazione più critica nel territorio dell’Alta Marroggia. Allagamenti sono stati registrati a San Giovanni di Baiano come anche a Madonna di Baiano e a Sant’Angelo in Mercole, per lo più ai sottopassaggi, come documentato anche su Facebook da diversi cittadini (in particolar modo sulla pagina “Spoleto. Segnalazioni, Sfoghi, Consigli, Proposte, Idee”). Le strade sono state chiuse in alcuni tratti.

In particolare uno smottamento nella zona di Perchia ha fatto sì che un fiume di acqua e fango arrivasse fino a valle, finendo su via Ettore Blasioli e sulla strada provinciale per Acquasparta. Qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto, intervenuti anche a Colle Marrozzo per l’allagamento del sottopasso che da via Flaminia conduce fino alla “corta di Eggi”. Nel pomeriggio il sottopassaggio è stato chiuso, così come la viabilità locale. Fortunatamente non ci sono stati al momento problemi per le persone, anche se i disagi in varie parti del territorio comunale sono numerosi. E oggi a causa delle forti piogge, allagamenti si sono verificati anche in alcune strutture sportive, come il palazzetto dello sport vecchio e la palestra di San Martino in Trignano.

Stampa