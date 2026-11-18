Una panchina rossa non è soltanto un simbolo, ma un richiamo costante alla necessità di contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità. È un segno che invita a non voltarsi dall’altra parte e a riconoscere quanto sia importante educare, fin dalla giovane età, a relazioni sane, consapevoli e prive di ogni forma di sopraffazione. E d’altronde costruire insieme una comunità fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla valorizzazione delle differenze è stato proprio l’obiettivo di “Fianco a fianco, in azione – Costruiamo insieme la rete del rispetto”, l’iniziativa svoltasi mercoledì 18 novembre 2026 a Terni, promossa da ECiPA Futuro Umbria – Scuola dei Mestieri, in collaborazione con Arpal – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria e Consorzio S.U.L. (Scuole Umbre per il Lavoro).

Al centro della mattinata il valore della prevenzione, dell’ascolto e dell’educazione al rispetto, con il coinvolgimento degli studenti, delle istituzioni e delle associazioni del territorio. La mattinata si è aperta alle ore 10 con i saluti istituzionali, a cui è seguita la proiezione dei video realizzati dalle classi seconda di estetica ed acconciatura, terza di estetica e acconciatura e quarta di estetica, acconciatura e meccatronica del Centro di Formazione professionale di Terni e dalla lettura di due estratti dal libro di Gino Cecchettin “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”. Un momento particolarmente significativo, che ha dato voce ai giovani e alle loro riflessioni sul rispetto, sulle relazioni e sull’importanza di sentirsi parte di una comunità.

Sono poi intervenute le associazioni coinvolte, portando testimonianze ed esperienze legate al proprio impegno sul territorio e alla promozione di una cultura inclusiva e attenta alle fragilità. Hanno preso parte all’evento: Desteenazione Terni, Forum delle Donne di Amelia, Arci Solidarietà Terni, Liberamente Donna, CPO Ordine degli avvocati di Terni, CIPSS, Associazione San Martino Impresa Sociale Terni. A chiudere gli interventi le assessore del Comune di Terni Tiziana Laudadio e Alessandra Salinetti.

Il momento conclusivo è stato dedicato all’inaugurazione della panchina rossa, realizzata con il contributo di Arpal Umbria, che ha presenziato con Tiziana Ciprini, amministratrice Unica, Paolo Sereni, direttore di ARPAL Umbria, e Manuela Proietti De Santis, responsabile del CFP. Un gesto dal forte valore simbolico, pensato per lasciare un segno concreto all’interno della comunità e mantenere viva l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere.



La giornata ha posto l’attenzione anche sul disagio giovanile, una realtà complessa che si manifesta attraverso difficoltà relazionali, fragilità emotive, isolamento e, talvolta, comportamenti violenti o discriminatori. In questo scenario, la scuola e i luoghi della formazione rappresentano spazi fondamentali per intercettare i bisogni dei ragazzi, favorire il dialogo e costruire occasioni di confronto. Educare al rispetto significa infatti fornire ai giovani strumenti per riconoscere le proprie emozioni, comprendere quelle degli altri e sviluppare relazioni basate sull’ascolto e sulla reciprocità.

“Le nostre scuole – le parole di Claudia Ciombolini, Direttrice ECiPA Futuro Umbria e Consorzio Scuole Umbre per il Lavoro – sono centri volti a permettere a ragazze e ragazzi di sviluppare il proprio talento artigiano, ma sono anche luoghi di istruzione, cultura e cittadinanza. Come comunità educante ogni giorno è nostro compito dimostrare anche con il nostro modo di essere adulti che le relazioni umane si fondano sul rispetto e non su rapporti di forza, pregiudizi e violenza. La violenza di genere non è un fenomeno isolato e si inserisce in un contesto socio economico come quello attuale, caratterizzato da disagio e fragilità sempre più diffusi. Ed è per questo che anche in una giornata come oggi voglio richiamare l’attenzione sulle manifestazioni studentesche che attraversano tutto il Paese in queste settimane. Sollevano problemi reali, chiedendo risposte concrete ed è nostro dovere non essere giudicanti e continuare ad essere adulti presenti e credibili. Le nuove generazioni ci chiedono di essere viste, ascoltate e messe in condizione di costruirsi un futuro”



“Abbiamo aderito immediatamente – le parole di Tiziana Ciprini, Amministratrice Unica di ARPAL Umbria – a una iniziativa che ha lo scopo di promuovere la cultura del rispetto prima di ogni altra cosa. Ecco che in un luogo dove si svolgono attività formative ci sembra ancor più importante ribadire questo pilastro, che è alla base di ogni azione sociale. ARPAL quotidianamente si occupa, anche qui grazie ai colleghi del Centro di Formazione Professionale di Terni, di azioni volte ad edificare il futuro di cittadine e cittadini attraverso lo strumento del lavoro e della formazione. Strumenti di autodeterminazione ed emancipazione. Quando si parla di futuro, di libertà e di uguaglianza il lavoro è sempre uno dei pilastri su cui questi diritti poggiano, perché la persona prima di tutto e più di ogni altra cosa, va messa al centro”.



Con “Fianco a fianco, in azione”, ECiPA Futuro Umbria ha voluto ribadire che il rispetto non è un concetto astratto, ma un valore che si costruisce quotidianamente attraverso gesti, parole e comportamenti. Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: nessuno deve sentirsi solo di fronte alle proprie fragilità e ciascuno può contribuire a costruire una comunità più attenta, inclusiva e capace di contrastare ogni forma di violenza.