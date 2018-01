Perugia, rapina in centro scommesse

Una nuova rapina in un centro scommesse di Perugia. Ad essere preso di mira dai malviventi – due quelli che avrebbero agito – un locale di Ferro di Cavallo. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando la sala scommesse era vuota.

In due sono entrati nell’attività, brandendo una pistola (non è chiaro se un’arma vera o giocattolo) ed intimando alla dipendente presente di consegnare il denaro disponibile. Quindi i due sono fuggiti, mentre la commessa ha dato l’allarme ai carabinieri. I militari dell’Arma stanno ora indagando per individuare gli autori della rapina. Incerto l’ammontare del bottino, ancora in fase di quantificazione. Nei mesi scorsi nell’hinterland di Perugia si erano registrati altri colpi simili. La polizia però a luglio aveva stretto il cerchio attorno ad una banda di giovani criminali, che erano stati assicurati alla giustizia.

Stampa