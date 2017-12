Rapine a Perugia, armato di pistola mette a segno due colpi a San Sisto

Ancora due rapine a Perugia. Ancora un uomo che a volto scoperto ha agito armato di pistola minacciando gli esercenti di due negozi a San Sisto, di consegnargli l’incasso.

Entrambi i fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 dicembre, quando il rapinatore, giovane, alto e vestito di scuro, è entrato prima nel supermercato Hurrà, dove, minacciando con l’arma la cassiera, è riuscito a portare via un bottino di circa 1.500 euro, per poi fuggire. Lanciato l’allarme, sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia del capoluogo umbro, insieme ad un’ambulanza del 118 per soccorrere la cassiera del supermercato che ha accusato un malore.

Per il rapinatore però non è finita lì: si è infatti diretto verso un altro negozio, di abbigliamento questa volta, e, minacciando il personale con la pistola è riuscito a portare via poche centinaia di euro e alcuni capi di vestiario. Anche in questo caso si sono portate sul posto le volanti della polizia di Perugia. Senza purtroppo riuscire a recuperare il vantaggio del rapinatore.

Le forze dell’ordine stanno indagando per comprendere se ci sia relazione tra i colpi avvenuti ieri pomeriggio e quelli messi a segno nei giorni scorsi a Ponte San Giovanni.

Articoli correlati:

©Riproduzione riservata

Stampa