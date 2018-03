Made in Italy, castelritaldese riceve premio di laurea da Mattarella

Con la sua tesi di laurea incentrata sul Made in Italy è stata tra i vincitori del premio di laurea del Comitato Leonardo, uno dei più prestigiosi in Italia. Ed è così che la giovane Silvia Fiacca ha ricevuto nei giorni scorsi il riconoscimento alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’emozione grandissima per lei, che da Colle del Marchese è arrivata a Roma per essere premiata insieme ad altri 10 vincitori.

Silvia Fiacca si è laureata nei mesi scorsi all’Università per Stranieri di Perugia con una tesi dal titolo “Il processo di internazionalizzazione delle pmi. Strategie per lo sviluppo della Fabiana Filippi nel mercato cinese del luxury fashion”. Con essa ha quindi partecipato al concorso, venendo scelta tra i vincitori.

Il premio le è stato consegnato alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, della presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, del sottosegretario al ministero dello sviluppo economico Scalfarotto, del presidente di Confindustria e del presidente di Ice. Accanto a lei per la premiazione c’era il presidente dell’azienda Fabiana Filippi, Mario Filippi Coccetta. “È stato molto bello, – racconta Silvia Fiacca – Mattarella ha accolto me e gli altri 10 vincitori stringendoci la mano, congratulandosi per la tesi e augurandoci buona fortuna”.

Stampa