Elezioni, al voto anche la 106enne Luisa Zappitelli, mai mancata ad una consultazione in 72 anni

Neanche un incidente domestico avvenuto pochi giorni fa, che le è costato 6 punti di sutura sulla fronte, ha fermato Luisa Zappitelli, la nonna dei record di Città di Castello che, a 106 anni, ha votato regolarmente stamattina nel seggio n.51 della scuola primaria di Rignaldello per le elezioni politiche 2018.

Come la prima volta nel 2 giugno del 1946, quando a 35 anni insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò a piedi per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore della Repubblica, Luisa non ha voluto mancare all’appuntamento con le consultazioni elettorali mai saltato in 72 anni, referendum compresi.

“Votare è un diritto sacrosanto che va difeso ed esercitato sempre”, ha dichiarato Luisa all’arrivo al seggio accompagnata immancabilmente dai figli Anna e Dario Ercolani. “Con la mia presenza voglio fare appello a tutti a venire a votare, soprattutto ai giovani ai quali è affidato il futuro del nostro Paese”, ha aggiunto Luisa che, ammirata dagli elettori presenti a Rignaldello, ha raggiunto a braccetto con un agente della Polizia di Stato la cabina del proprio seggio.

“Un voto assolutamente consapevole – hanno testimoniato i figli Anna e Dario – perché la mamma è un’autentica divoratrice di telegiornali e, specialmente prima delle elezioni, ama leggere i quotidiani insieme a noi e ai nipoti Natascia e Gualtiero per fare la propria scelta nella maniera più responsabile”.

Nata l’8 novembre del 1911 a Villa del Seminario a Città di Castello, Luisa Zappitelli è l’elettore più anziano del comune tifernate tra gli undici ultracentenari, 2 maschi e 9 femmine, che fanno parte del corpo elettorale composto quest’anno da 30.293 aventi diritto. Mascotte del locale Vespa Club con una passione per le due ruote che coltiva da una vita, è la più longeva testimonial di sicurezza stradale in Italia grazie al premio speciale conferitole nel novembre scorso dall’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Tra i record di nonna Luisa c’è anche quello di allevatrice di canarini più anziana del Paese. Un hobby che le è valso una serie di riconoscimenti in ambito nazionale nelle diverse competizioni a cui ha partecipato.

