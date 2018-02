Corso-laboratorio di restauro al Liceo artistico ‘Mazzatinti’, iscrizioni aperte a tutti

Il corso avrà inizio giovedì 1 marzo alla Palazzina del Restauro adiacente alla sede del Liceo in via dell’Arboreto e prevede circa 60 ore di attività

Grazie alla collaborazione con l’assessorato all’Istruzione della Regione Umbria, il Liceo Artistico Mazzatinti di Gubbio avvia il Corso-Laboratorio di Restauro, aperto a tutti: dagli studenti, che potranno farlo valere come percorso di alternanza scuola/lavoro agli appassionati di ogni età che vogliono cimentarsi nell’arte del restauro ligneo.

Il corso avrà inizio giovedì 1 marzo 2018, alle 14.30, alla Palazzina del Restauro adiacente alla sede del Liceo in via dell’Arboreto, e prevede circa 60 ore di attività in cui saranno approfondite le seguenti tematiche: elementi di legislazione dei Beni culturali e sicurezza sul lavoro; tecniche pittoriche; tecniche lignee; rilievo e tecnica della documentazione. Tecnica del restauro; laboratorio. Le iscrizioni, da presentare entro il 26 febbraio 2018, avranno luogo alla segreteria della scuola (0759273750 – 0759273475 mail: pgis02400g@istruzione.it).

“Un obiettivo che che ci eravamo prefissi da tempo e che abbiamo raggiunto – ha dichiarato soddisfatta la dirigente scolastica Mariella Marinangeli – Il Liceo artistico è patrimonio della città e la ricchezza delle sue

opere d’arte, anche nascoste, potrà essere valorizzata al meglio solo se ci saranno persone in grado di capirne il valore, apprezzarne la bellezza e contribuire al recupero. La scuola si apre alla straordinaria bellezza della città, ed è questa la cosa più bella. Invitiamo pertanto tutti coloro che sono interessati, gli appassionati del restauro, i volenterosi di apprendere qualcosa di nuovo a frequentare il corso, che sarà ricco di contenuti e appassionante”.

Stampa