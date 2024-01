Zuccarini lavora alla sua lista civica e Bandecchi sbarca a Foligno

Il primo cittadino lavora al progetto di una propria lista civica da affiancare ai partiti e alla lista di centro già presenti

Con gli occhi tutti nel guazzabuglio della ‘coalizione progressista’, si rischia di perdere di vista la visione d’insieme e quello che succede negli altri schieramenti in vista delle elezioni amministrative a Foligno.

Così, fermo restando che il sindaco uscente Stefano Zuccarini (Lega) si ricandiderà, è passato inosservato il suo lavorio nella creazione della coalizione. Qualche fuga di notizie aveva parlato di una lista civica ‘personale’, come si fa in questo caso. L’esempio è quel Progetto Perugia che tanto ha riempito le cronache in questi giorni, capace di trainare Romizi alla vittoria.

La ‘lista Zuccarini’ c’è

Di ‘lista Zuccarini‘ se n’era parlato come di un’idea stoppata però dalla Lega, locale e regionale, spaventata da un eventuale svuotamento. L’ultima notizia è che questa lista ci sarà e che, anzi, il lavoro per la sua composizione è particolarmente avanti. Il cambio di segretario regionale deve aver sbloccato la situazione e Zuccarini ha iniziato i lavori. La compagine sarebbe bella che completata. Entro il giorno di San Feliciano potrebbe essere full. Intanto Zuccarini si gode il polverone della battaglia nel campo avverso, un tale frastuono capace di coprire tutte le sue mosse. In questo senso si è posto in atteggiamento di attesa.

L’uragano Bandecchi arriva a Foligno

Un atteggiamento che però potrebbe non bastare in vista dell’arrivo a Foligno dell’uragano Bandecchi. Il sindaco di Terni, leader di Alternativa popolare, sarà nella città della Quintana per inaugurare la sede di via Mazzini e lanciare la campagna elettorale di Enrico Presilla. Il giorno è quello di giovedì 18 gennaio. Alle 11 visiterà l’ex Zuccherificio, alle 11.15 sarà al Ponte della Liberazione, alle 11.45 a piazza San Domenico e alle 12 in via Mazzini 33 per l’inaugurazione della sede. Presilla intanto continua il suo giro per le frazioni. L’ultimo incontro si è tenuto a Maceratola.

La campagna di ascolto

Nel corso della serata, i presenti hanno affrontati vari temi: “dall’insufficiente manutenzione delle strade e del verde alla raccolta differenziata che necessita di una maggiore intensificazione, dall’inadeguata presenza della Polizia Municipale alla difficoltà di ottenere risposte certe e rapide da parte dell’Amministrazione comunale. A più riprese è stato sottolineato come gli abitanti di Maceratola si sentano poco coinvolti e scarsamente presi in considerazione. Gli interventi che si sono succeduti hanno creato il presupposto per un dibattito interessante e coinvolgente. Il candidato sindaco, in collaborazione con Moreno Santegidi, organizzatore dell’incontro, ha rimarcato che la campagna di ascolto sarà incessante e continua. Proprio per questo, all’interno della sede di via Mazzini 33, è presente una cassetta delle lettere in cui raccogliere proposte, idee, critiche e osservazioni dei cittadini, anche in forma anonima”, dice una nota.

“Stiamo scrivendo il programma di mandato insieme ai folignati, sarà semplice e privo di promesse irrealizzabili – ha dichiarato Enrico Presilla – Rappresentiamo un vero e proprio elemento di discontinuità rispetto al passato, perché abbiamo una visione realmente innovativa e non ci spaventa il confronto con le persone“.