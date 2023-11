Ztl Terni, la Giunta tira dritta su apertura dopo incontro col Comitato - Tuttoggi.info

L'apertura della Ztl di Terni continua ad essere un caso. Il Comitato "I varchi verranno lasciati aperti, così non ha senso"

Nella giornata di oggi 28 novembre una delegazione del Comitato Famiglie del Centro Storico è stata ricevuta a Palazzo Spada per un incontro con L’assessore Iapadre, rispetto all’apertura della Ztl del centro di Terni. “Purtroppo l’incontro ha avuto esito negativo – commenta il Comitato – con l’amministrazione comunale che punta dritto verso l’apertura della ZTL nel periodo natalizio nonostante i numerosi punti di criticità evidenziati dalla nostra delegazione a cui non abbiamo ricevuto un riscontro convincente”. In sostanza le rimostranze contrarie all’apertura della Ztl non hanno trovato accoglimento; la sperimentazione in ogni caso verrà fatta e, morale della favola, i residenti del centro storico devono arrangiarsi.

Ztl, i varchi verranno completamente spenti

“In questo incontro apprendiamo con grande stupore che i varchi verranno completamente spenti – si legge in una nota del Comitato – In quanto non hanno la moderna tecnologia per eseguire un controllo sui mezzi che “transiteranno” internamente alla ZTL quindi chiunque potrà entrare e sostare come vuole tutto il tempo che vorrà. Con i sistemi spenti non sarà neanche possibile fare una raccolta dati dei mezzi che effettivamente circoleranno in questo tempo di sperimentazione e correlarli con i dati di inquinamento e traffico. Mentre dai sindacati della Polizia Locale abbiamo appreso che sono sotto personale e non riuscirà a monitorare in tempo reale le infrazioni. La cosa che ci sbalordisce di più è che in questo modo il flusso di traffico con i varchi spenti e quindi senza letture delle targhe, può essere di servizio a microcriminalità e malavitosi, che incide direttamente sulla sicurezza delle persone, su di uno shopping timorato, nonché ad un caos generalizzato per effetto di controlli della Polizia locale insufficienti e di ordine pubblico forse assenti, che ci auguriamo comunque possano essere integrati dalle altre Forze dell’Ordine”.

Parcheggi gratuiti per i residenti del centro storico

Alla luce di quanto emerso nell’incontro di oggi, il Comitato ha chiesto che, se la sperimentazione si deve fare ad ogni costo, nel periodo dell’apertura sperimentale dall’8 Dicembre 2023 al 6 Gennaio 2024 della ZTL, parcheggi sotterranei e strisce blu siano gratuiti per i residenti del centro storico ed anche chi già paga un abbonamento riceva un’agevolazione per questo periodo sperimentale. Questa richiesta nasce anche dal fatto che anche i residenti come i commercianti e consumatori siamo delle famiglie che devono essere aiutate economicamente, per di più in un periodo delicato come il Natale e “questa decisione di apertura, frettolosa e senza logiche – sostiene il Comitato – cambierà sicuramente in peggio la vita di molte persone che saranno costrette per non impazzire a noleggiare parcheggi e garage ed usufruire di strisce blu a pagamento oltre al consumo inutile di carburante per girare alla ricerca di parcheggi sia dentro che fuori dalla ZTL. Togliendo soldi facili e risparmi dalle tasche di noi residenti”.