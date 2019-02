Ztl, decoro urbano e bagni pubblici, il comitato Spoleto centro storico illustra le priorità

Rita Correnti è la presidente del Comitato Spoleto centro storico. Lo ha deciso il consiglio direttivo, all’unanimità, in questi giorni. Tesoriere è invece Roberto Santilli, mentre segretario Caterina Amici. Gli altri consiglieri, eletti dall’assemblea dei soci del 25 gennaio, sono: Alessia Proietti, Calisto Tordelli, Maria Elena Clemente, Luigi Battaglini.

Nel pieno delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo ha successivamente sviluppato una discussione su alcuni temi che costituiranno l’inizio delle attività associative per il 2019, in linea con gli scopi associativi volti all’attenzione e cura della vivibilità del Centro Storico, portando avanti le istanze dei Cittadini residenti e le proposte che man mano scaturiranno.

Come annunciato durante la scorsa assemblea, la necessità di modificare alcuni articoli dello Statuto è necessaria affinché il regolamento dell’Associazione sia più snello e coerente. Modifiche che saranno sottoposte all’attenzione dei Soci nella prossima assemblea. Punto essenziale per lo svolgimento delle attività dell’Associazione è il rinnovo del tesseramento dei già Soci e il coinvolgimento di nuove tipologie di persone che hanno un legame particolare con la nostra Città, nella fattispecie tutti coloro che sono nati a Spoleto e per necessità residenti altrove.

“Crediamo – evidenzia il comitato – che il contributo in idee e suggerimenti di coloro che, pur essendo spoletini, hanno passato la loro vita in altre realtà possa essere importante. Nel corso della riunione si è scelta una linea programmatica per l’anno 2019, che punta a far percepire la nostra Associazione come un punto di riferimento civico con il quale colloquiare e progettare miglioramenti.

I punti scelti vanno a beneficio di una maggiore partecipazione (ricordandoci che partecipazione è democrazia) dei Residenti alle problematiche quotidiane:

1. Parcheggi ZTL, regolamento e rispetto delle regole;

2. Proposta- progetto per migliorare la mobilità alternativa in ZTL, con interessamento di aziende automobilistiche e con proposte e suggerimenti verso le categorie interessate a essa;

3. Decoro urbano e la questione “piccioni” e “cornacchie”;

4. Interessamento e partecipazione alle problematiche legate al terremoto, grande ferita per la vivibilità del centro storico;

5. Sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale sui bagni pubblici, intesi come biglietto da visita della Città nei confronti dei cittadini e dei turisti. Tema da seguire anche con proposte migliorative;

6. Interessamento delle Istituzioni competenti a importare a Spoleto corsi di alta specializzazione o universitari, così da rendere più appetibile l’idea di vivere nel centro storico sviluppando un circolo virtuoso sulla formazione e la cultura conseguente”.

L’Associazione si pone come realtà propositiva e collaborativa con tutte le altre categorie sociali ed economiche della Città e sceglie la linea della progettualità e delle proposte concrete, atte a migliorare la nostra vita quotidiana.

In virtù del primo principio della partecipazione il Consiglio Direttivo chiede a tutti i Soci di dare il loro contributo in lavoro volontario in base alle proprie competenze. Rinnoviamo l’invito a rinnovare le tessere sociali per l’anno 2019, facendo riferimento agli stessi membri del Consiglio Direttivo per il pagamento della quota annuale.

