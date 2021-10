Zio e nipote rimasti chiusi nel cimitero, 'liberati' dopo un'ora - Tuttoggi

Al momento della chiusura del cimitero sembra che la sirena non abbia funzionato e l'addetto alla chiusura del cimitero ha posto la catena al cancello

Zio e nipote sono rimasti rinchiusi nel cimitero di Papigno per circa un’ora di tempo; la disavventura dei due è stata ‘denunciata’ dal presidente del circolo del Pd di Marmore, Sandro Piccinini, e risale al pomeriggio di ieri, venerdì 8 ottobre.

Zio e nipote rimasti chiusi nel cimitero

Il signor Fernando, disabile e costretto su una sedia a rotelle, si è recato nel pomeriggio di ieri a far visita alla moglie tumulata nel cimitero di Papigno, in compagnia del nipote. Al momento della chiusura del cimitero sembra che la sirena non abbia funzionato e l’addetto alla chiusura del cimitero ha posto la catena al cancello senza accorgersi della presenza dei due visitatori.

Piccinini “Non lasciare tutto all’improvvisazione”

Quando zio e nipote si sono diretti al cancello hanno trovato l’amara sorpresa e subito hanno allertato gli organi competenti per essere ‘liberati’. Nel giro di un’ora i due sono usciti dal cimitero, ma il fatto non è passato inosservato: “Caro Sindaco – commenta Piccinini dal suo profilo Facebook – butta un occhio sui cimiteri, lì ci sono i nostri cari; non si può lasciare tutto all’ improvvisazione e in mano a incompetenti”.