Zaksa micidiale, la Sir torna dalla Polonia con un solo set

Nel secondo set la Sir riesce a prendere le misure e piazza il sorpasso, in una gara diventata molto equilibrata e spettacolare. Le due squadre rispondono punto a punto, ma è la Sir a spuntarla 26-24.

Ma nel terzo set gli attacchi dei polacchi tornano ad essere imprendibili. E lo Zaksa fa suo il parziale col punteggio di 25-19, portandosi avanti 2-1.

Nel quarto set i martelli polacchi continuano a bombardare e lo Zaksa prende il largo. La Sir trova un break e si riporta a -1 (14-15) nel turno al servizio di Giannelli. Ma i padroni di casa non si fermano e respingono il tentativo di rimonta dei Block Devils, prendendosi il set e la partita.

Lo Zaksa visto in Polonia fa paura: squadra completa in ogni fondamentale. La Sir torna a casa con un set, quello su cui costruire il riscatto, nel ritorno di giovedì al PalaBarton, per approdare alla finale di Torino.

Zaksa Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia 3-1

25-18; 24-26; 25-19; 25-22

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE: Janusz 2, Kaczmarek 14, Smith 11, Pashitskii 7, Sliwka 6, Bednorz 23, Shoji (libero), Kluth. N.e.: Karyagin, Stepien, Wiltenburg, Staszewski, Huber, Zalinski, Banach (libero). All. Sammelvuo, vice all. Chadala.

17 b.s., 7 ace, 40% ric. pos., 23% ric. prf., 53% att., 10 muri.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 1, Russo 4, Flavio 10, Leon 17, Plotnytskyi 6, Colaci (libero), Semeniuk 3, Herrera 14, Ropret, Solè 1. N.e.: Piccinelli (libero), Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

24 b.s., 5 ace, 37% ric. pos., 19% ric. prf., 48% att., 9 muri.