X-Factor, ora il favorito è Blind: le quote

X-Factor, dopo l’eliminazione a sorpresa dei Melancholia diventa Bind il favorito della Snai. Il rapper di Ponte San Giovanni, della squadra Under Uomini di Emma Marrone, viene dato vincente a 1,70.

Melancholia, fuori da X-Factor

ma primi in classifica

Dietro di lui, ma staccato, a 3,00, viene dato Casadilego, la cantante della squadra di Hell Ratòn. Per la squadra Over di Mika Naip è dato a 6,50.

Staccatissimi gli altri: Mydrama (Under Donne) a 10 e i Little Pieces of Marmelade a 15.

Per la semifinale di giovedì sera, a rischio eliminazione i Little Pieces of Marmelade, dati a 2,00. E poi Mydrama a 2,50, e N.A.I.P. a 3.00.

Dati per quasi certi in finale nell’edizione 2020 di X-Factor Casadilego, la cui eliminazione pagherebbe 7,50, e il perugino Blind, dato a 15.

X-Factor, Blind

strega i giudici ai Live