X Factor, Blind strega i giudici anche ai Live

Dopo aver esordito a Live Show di X Factor con Cuore nero, il perugino Blind nella sera di giovedì 5 novembre (ore 21.15 Sky) dedicata alle cover canterà Non mi dire di no. Un pezzo originale su una base di una delle hit più famose di Meduza feat Goodboys: Piece of Your Heart.

Da Ponte San Giovanni a X Factor

All’esordio al Live Show di X Factor giovedì scorso (puntata in chiaro su TV8 mercoledì) Blind ha convinto tutti i giudici.

Prima il video di presentazione dalla sua Ponte San Giovanni, le difficoltà familiari. Le parole di Emma: “Penso che si stia veramente giocando la carta della vita, glielo leggi negli occhi. Sono rimasta impressionata dai suoi occhi, ho visto tanta voglia di riscatto. Nonostante si nasconda dietro una corazza, lui ha un cuore grande. Mi ha colpito la sua verità”.

Anche ai Live Blind ha stregato i giudici

Una spontaneità che Blind ha portato anche sul palco Live di X Factor.

“Sei un po’ grezzo, ma è una cosa che mi piace, è un po’ naif. Sei testardo nel senso buono, rimani la persona che abbiamo conosciuto all’inizio” le parole di Mika dopo l’esibizione di Cuore nero.

Hell Raton ha un debole per Blind: “Bastardello, sei andato benissimo. Hai rotto bene il ghiaccio, mi hai sorpreso. Tu piaci a tutti e in realtà piaci anche a me”. Quindi il consiglio: “Lavora sul fiato, tanto”.

Manuel Agnelli: “Il pezzo funziona molto bene, ma tu funzioni molto bene. Di rapper delle periferie non sei il primo, voglio vederti anche fuori dalla tua zona”. Una sfida che Blind è pronto a cogliere.

Quindi ancora parole al miele da Emma: “Bravo. Voglio dirti grazie. Sul palco hai portato tutto il lavoro fatto insieme. Grazie perché sei stato tu, il ragazzo che ho visto in sala prove. Sei migliorato, ma sei rimasto te stesso”.