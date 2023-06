Week end con possibili piogge: le previsioni del tempo in Umbria - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo per sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 in Umbria e nel resto d'Italia a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Sabato: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse. Maltempo più intenso al pomeriggio con acquazzoni e temporali. In serata ancora instabilità residua con fenomeni sparsi.

Domenica: Sereno o poco nuvoloso al mattino; al pomeriggio isolati piovaschi sui settori orientali. In serata tempo in miglioramento con cieli in prevalenza sereni.

Italia

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio attesi temporali sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, variabilità asciutta altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi, asciutto sugli altri settori con ampie schiarite.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in ulteriore aumento, con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi nelle zone interne. In serata residui fenomeni sui settori interni, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi lungo l’Appennino, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata instabilità residua con piogge sparse sulle regioni peninsulari, nuvolosità alternata a schiarite sulle altre regioni.

Temperature minime in generale aumento, massime in lieve aumento sulle Isole Maggiori e in diminuzione sul resto d’Italia.

