Vus, riaprono da lunedì le sedi operative - Tuttoggi

La Valle Umbra Servizi comunica che da LUNEDI’ 22 GIUGNO le sedi operative di Foligno e Spoleto riapriranno al pubblico con i seguenti orari:

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E SABATO dalle ore 9 alle 11.

Naturalmente l’utenza si dovrà recare nelle sedi, di via Bianca a Sant’Eraclio e in quella di Santo Chiodo di Spoleto, solo se STRETTAMENTE NECESSARIO, in quanto si dovranno privilegiare, anche nella fase 3 relativa all’emergenza sanitaria da COVID 19, i canali a distanza. Ci si dovrà rivolgere, quindi, al NUMERO VERDE 800 280328 (attivo sia da cellulare che da telefono fisso, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18) o ai numeri 0743 231135 o 0743 231134 per firmare nuove adesioni e per richiedere il kit per la raccolta differenziata (contenitori, sacchetti ed etichette).

In entrambe le sedi, comunque, sono stati previsti dei percorsi particolari e disposizioni ad hoc alle quali gli utenti si dovranno attenere. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, gli utenti per arrivare fino alle sedi operative dovranno percorrere esclusivamente i percorsi indicati dalla segnaletica sia orizzontale che verticale che è stata apposta.

Ricordiamo all’utenza che prima di accedere ai nostri uffici deve essersi assicurata di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5° e non presentare sintoni influenzali .

L’utenza dovrà seguire le indicazioni degli operatori e assicurarsi del distanziamento di sicurezza previsto dalle norme sull’emergenza sanitaria.