Vus, la minoranza chiede la “testa” di Cda e assessori

Conto alla rovescia per il consiglio comunale convocato sul tema

Via il consiglio d’amministrazione di Vus e via le deleghe all’Ambiente all’attuale titolare, Decio Barili, e alle Partecipate, al vicesindaco Riccardo Meloni. Questa la richiesta delle minoranze, riunite tutte insieme, per lanciare la mobilitazione alla vigilia del consiglio comunale su Valle Umbra Servizi , in relazione ai rifiuti, che si annuncia essere particolarmente caldo. Ad ufficializzare tale richiesta, infatti, Elia Sigismondi e Claudia Minelli (Pd), Mario Gammarota (Foligno 2030), Stefano Mingarelli (Foligno in comune), David Fantauzzi (M5S), Francesco Silvestri (Patto X Foligno).

Le richieste della minoranza

La richiesta delle minoranze è messa nero su bianco in una mozione che venerdì 24 marzo il consiglio comunale dovrebbe discutere. Vengono chieste, in tempi brevi “decisioni ed atti volti a dare un chiaro segnale di discontinuità sia per quanto attiene il governo societario della “Valle Umbra Servizi

SpA., che l’attribuzione delle deleghe “rapporti con le società partecipate” e “politiche ambientali” in seno alla Giunta del Comune di Foligno“. Altra richiesta “assegnare ai nuovi soggetti che saranno impegnati negli incarichi sopra indicati, obiettivi tali da consentire il pieno superamento delle problematiche individuate nelle premesse di questa mozione, al fine di riportare la pulizia ed il decoro nel nostro Comune ed ottenere percentuali di raccolta differenziata almeno in linea con gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale e regionale“. Terzo obiettivo: “promuovere nelle sedi opportune il reinserimento della “Fabbrica dei materiali” nella programmazione regionale ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione; tutelare “Valle Umbra Servizi S.p.A.” nel quadro delineato dal nuovo “Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti”, in quanto insieme alla “SOGEPU S.p.A.” rappresentano le uniche realtà del panorama umbro il cui azionariato sia costituito unicamente da Comuni, il che consente una migliore difesa del paesaggio e dell’ambiente umbri, della salute pubblica e della corretta gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani“.