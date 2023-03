Vus promosso per l'idrico | Indagine anche per igiene urbana

Possibile anche un lavoro di indagine anche per igiene urbana

Gli utenti promuovo Vus per il servizio idrico integrato. Almeno quelli intervistati. L’azienda multiutility che gestisce acqua, gas e rifiuti nell’ambito della Valle Umbra (22 comuni) ha presentato i risultati di una indagine di customer satisfaction per il servizio idrico integrato per il secondo semestre 2022. 1.201 interviste totali, pari all’1-2 per cento del totale delle utenze, come ha confermato il direttore Marco Ranieri, tra i clienti che nel periodo precedente la rilevazione hanno contattato la società per segnalazioni o richieste tramite il numero verde o recandosi allo sportello, ma anche utenze dirette o gestite con contratto condominiale e ricadente dei comuni dell’area (Foligno – Spoleto – Valnerina). Un lavoro che restituisce una soddisfazione generale del 96,1 per cento rispetto alla media nazionale dell’86.

La premialità e il rapporto con i cittadini di Vus

Alla presentazione, oltre a Marco Ranieri, direttore generale di Vus, c’erano il membro del Cda, Emanuele Lancellotti, il direttore di Auri, Giuseppe Rossi e i dirigenti di Vus Fabio Cari e Giancarlo Piccirillo. “La nuova normativa sui servizi pubblici locali cambia paradigma e mette in cittadino al centro – ha detto Rossi – e come gestori, in Umbria, ci stiamo muovendo bene. D’altronde il tema è quello della disponibilità dell’acqua, rispetto ad un calo della risorsa“. Ricordato infatti che Vus ha ricevuto delle premialità per le proprie prestazioni. Complessivamente 700mila euro che andranno a rafforzare la ricerca delle perdite. Ranieri è entrato nello specifico: “L’indagine rispecchia un desiderio dell’azienda di mettersi in discussione e controllare il grado di soddisfazione“. “Analizzare i processi aziendali dal punto di vista del cliente, scoprendo le opportunità di miglioramento per assicurare un livello sempre più alto di soddisfazione, ci sta dando conferma che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto – ha commentato Ranieri – fa piacere costatare che i nostri utenti siano consapevoli di come ci stiamo adoperando, in condizioni di difficile gestione della risorsa idrica, per garantire sempre la continuità e la qualità del servizio”.