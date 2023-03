Vus, manca l’acqua a Foligno | Ecco le zone coinvolte

A causare i problemi un improvviso danneggiamento alla rete idrica da parte di una ditta terza

Vus informa che, causa improvviso danneggiamento alla rete idrica da parte di una ditta terza, martedì 28 marzo da pomeriggio fino a tarda serata, e comunque fine all’ultimazione dei lavori si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua nelle seguenti località:

Loc. SANT’ERACLIO – VIA SASSOVIVO – VIA PIAVE – VIA TRASIMENO – VIA FLAMINIA VECCHIA E ZONE LIMITROFE.