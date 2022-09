Vus Com lancia la bolletta interattiva

La WEB APP Bolletta Interattiva è stata sviluppata per essere più semplice e intuitiva possibile

Il servizio rende una semplice e chiara spiegazione attraverso la voce guida digitale, che con brevi ed esaustive informazioni accompagna in modo dinamico il cliente creando un personale tutorial della propria bolletta; pertanto, quest’ultima può diventare un file interattivo che spiega nel dettaglio le sezioni della stessa. Ed è proprio grazie alle sezioni interattive che il cliente avrà una migliore comprensione del documento emesso in piena autonomia, senza più la necessità di affrontare lunghe attese allo sportello o chiamate al call center.

La Bolletta Interattiva è pensata per tutti

Un’unica versione dove si può utilizzare un font pro-clienti dislessici e dove la scelta dei colori viene effettuata dall’operatore grafico per un contrasto adeguato per i 4 tipi di discromatopsia (daltonismo). Per quanto riguarda i clienti non vedenti è presente una sezione apposita facilmente accessibile formata da un sistema di interazioni dove attraverso delle gesture è possibile avere tutte le nozioni e interazioni contenute nella Bolletta Interattiva. Seguendo la voce guida il cliente riesce facilmente a utilizzare questo strumento avendo un feedback uditivo ma anche tattile che permette, con un sistema di vibrazioni, di avere un’esperienza adaptive.

L’app multilingue

Inoltre, la Bolletta Interattiva ci permette di inserire altre lingue oltre l’italiano perché multi- linguaggio. Per questo abbiamo deciso di inserirne altre due, l’inglese e il cinese mandarino, per facilitare la comprensione del documento anche ai clienti stranieri. La fattura digitale è sostenibile, amica dell’ambiente e del territorio dato che evitando il consumo di carta si contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 dovute al trasporto e consegna.

Un altro importante traguardo per VUS COM, un nuovo servizio per i nostri clienti: interattivo, gratuito, veloce ed ecologico. “La soddisfazione dei nostri clienti è l’energia che ci spinge a fare sempre meglio e la fiducia che ripongono su di noi, sulla nostra squadra e nelle nostre competenze è ciò che ci fa crescere ed innovare ogni giorno”, spiega Tatiana Polli, responsabile dell’Ufficio Marketing e comunicazione.