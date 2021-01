"Vuole dei calzini? Mi faccia entrare in casa", falso ambulante inganna e deruba 93enne - Tuttoggi

Dopo giorni di indagini è stato individuato e subito denunciato l’autore di un furto in abitazione, a Pietralunga, ai danni di un 93enne.

Raccogliendo soprattutto le testimonianze degli abitanti del paese, in sinergia con altri militari delle stazioni vicine, i carabinieri di Pietralunga sono risaliti ad un 30enne di nazionalità marocchina, pregiudicato, abitante nel Comune limitrofo.

Il furto era avvenuto lo scorso 17 dicembre. Quel giorno, alla porta dell’anziano, il 30enne si è presentato nelle vesti di ambulante, con un borsone pieno di biancheria. Riuscito ad avere accesso in casa con il pretesto di vendere calzini al padrone di casa, aveva approfittato di una distrazione di quest’ultimo per sottrargli 360 euro all’interno del portafogli, lasciato incustodito in camera da letto.

Come nulla fosse il giovane ha poi concluso la sua vendita e se n’è andato. Il 93enne, però, si è accorto del furto solo dopo alcune ore, rivolgendosi subito ai carabinieri per raccontare l’accaduto.

Oggi, dopo settimane di indagini e accertamenti, i militari hanno dato un volto al presunto ambulante di calzini, deferito alla Procura della Repubblica di Perugia con l’accusa di furto in abitazione. Reato che, quando viene commesso approfittando di circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, anche in riferimento all’età della vittima, può prevedere fino ad un massimo di 10 anni di reclusione.