Voucher sport, triplicano i fondi. Da febbraio in pagamento bonus centri estivi

Voucher sport e le altre misure rivolte agli under 18 finanziate fino al 2027: l'annuncio dell'assessore regionale Paola Agabiti

Triplicano i fondi a disposizione per il voucher sport, i contributi fino a 400 euro a ragazzo che la Regione Umbria darà come rimborso per le attività sportive effettuate da settembre 2022 a maggio 2023. Per presentare domanda ci sarà tempo fino a giugno e l’assessore regionale Paola Agabiti assicura che verranno finanziate tutte le richieste.

“Abbiamo già stanziato altri 2 milioni di euro oltre al milione già previsto inizialmente” spiega a Tuttoggi.info l’assessore. Il voucher sport prevede un pagamento a sportello ma questo non vuol dire che riceveranno il contributo soltanto coloro che presenteranno la domanda per primi. Dal 25 gennaio, infatti, si potrà accedere all’apposita piattaforma telematica per presentare l’istanza a partire dal 1 febbraio; potranno farlo ad esempio coloro che per le attività sportive frequentate dai figli hanno già pagato la cifra economica massima rimborsabile (nel caso di sport con pagamenti anticipati consistenti). Chi invece paga quote mensili, potrà tranquillamente presentare domanda più avanti (fino a fine giugno) senza alcuna preclusione al bando o rischio di venire tagliato fuori dai finanziamenti.