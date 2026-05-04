Luca Paterni del Terziere Fraporta vince la Corsa all’Anello storica 2026 - Tuttoggi.info

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Luca Paterni del Terziere Fraporta vince la Corsa all’Anello storica 2026

Davide Baccarini

Luca Paterni del Terziere Fraporta vince la Corsa all’Anello storica 2026

Lun, 04/05/2026 - 10:07

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È Luca Paterni del Terziere Fraporta a conquistare la vittoria dell’edizione 2026 della Corsa all’Anello storica, andata in scena ieri (3 maggio), in occasione delle celebrazioni del santo patrono San Giovenale, sulla pista allestita lungo piazza dei Priori a Narni.

A sfidarsi sono stati: Tommaso Finestra, Luca Morosini, Lorenzo Mariotti e Federico Minestrini per Mezule; Luca Paterni, Leonardo Piciucchi, Riccardo Quintili, Raffaele Proietti per Fraporta; Tommaso Suadoni, Jacopo Matticari, Cesare Bonanni, Francesco Matticari per Santa Maria.

Dopo l’anello dei 10 centimetri (centrato da tutti i cavalieri), è stata la volta di quello da 8 centimetri. Dopo questo, per quello da 6 centimetri sono scesi in campo Federico Minestrini (Mezule), Luca Paterni (Fraporta), Tommaso Suadoni (Santa Maria), Lorenzo Mariotti (Mezule), Leonardo Piciucchi (Fraporta), Jacopo Matticari (Santa Maria), Tommaso Finestra (Mezule), Riccardo Quintili (Fraporta), Francesco Matticari (Santa Maria), Raffaele Proietti (Fraporta), Cesare Bonanni (Santa Maria).

Per l’anello da 3 centimetri, arrivabile solo con la punta della lancia, hanno corso Federico Minestrini (Mezule), Luca Paterni (Fraporta), Tommaso Suadoni (Santa Maria), Leonardo Piciucchi (Fraporta), Jacopo Matticari (Santa Maria), Tommaso Finestra (Mezule), Francesco Matticari (Santa Maria).

Unico centro perfetto è di Luca Paterni (Fraporta) che è il vincitore della Corsa all’Anello storica 2026. Il cavaliere è stato premiato dal sindaco Lorenzo Lucarelli e la presidente dell’associazione Corsa all’Anello Patrizia Nannini.

Programma

Oggi, 4 maggio. dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 laboratorio In Tessere “Doppia firma” incontro tra arte grafica e mosaico a cura dell’associazione culturale ArteM e della Scuola di mosaico In Tessere (residenza artistica dal 4 al 9 Maggio 2026, aperto al pubblico)

Alle 17 nell’aula Oriana Fallaci della Casa del Popolo inaugurazione di “Equinozio”, stampe dipinte di Hernán Cueva, a cura dell’associazione culturale ArteM di Narni, in collaborazione con l’associazione Ali della Mariposa di Foligno.

Alle 18.30 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori presentazione del libro “Le cose nelle case di Narni. Elenchi di oggetti dei secoli XIV e XV” a cura del Laboratorio di paleografia latina e metodologia della ricerca storica (2024-2025) dell’Università dei Rievocatori. Intervengono Vladimiro Coronelli e Daniele Sini, Archivio di Stato di Terni. Sarà presente il docente e coordinatore scientifico dell’opera Paolo Pellegrini.

Alle 21 in piazza dei Priori “Ad Eden redire”. “Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo tal, ch’io sorrisi del suo vil sembiante” (Dante, Paradiso, Canto XXII), Danzar cortese, in collaborazione con il gruppo danza Castrum Podii Medii di Poggio. Spettacolo a cura del Terziere Mezule.

Martedì 5 maggio alle 17 in piazza Pozzo della Comunità Battesimo del Terziere Mezule. Alle 18.30 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori Aperitivi delle pergamene: “Il sacello di Giovenale luogo di culto e dimora della preghiera”, disquisizione su argomenti di storia locale, accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici del territorio.

Alle 21.30 in piazza dei Priori “Voci dal silenzio: donne in rinascita”, spettacolo a cura del Gruppo danza Walpurgis del Terziere Santa Maria, con la partecipazione del gruppo Giornata Medievale e del gruppo Musici del Terziere Santa Maria.

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