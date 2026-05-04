Paura sulla variante, furgone avvolto dalle fiamme - Tuttoggi.info

Poco prima delle 9 di questa mattina (4 maggio), un furgone è stato avvolto dalle fiamme lungo la variante di Ciconia a Orvieto. Il rogo è divampato improvvisamente mentre il mezzo era in marcia, attirando l’attenzione dei passanti e richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Il conducente, accortosi del fumo denso che fuoriusciva dal vano motore, ha accostato tentando coraggiosamente di domare le fiamme con l’estintore di bordo. Purtroppo il principio di incendio si è propagato troppo velocemente, rendendo impossibile lo spegnimento manuale del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e la Polizia, allertata dal Commissariato di Orvieto. Gli uomini del 115 hanno spento il rogo, causato probabilmente da un guasto elettrico, mentre gli agenti si sono occupati di mettere in sicurezza la carreggiata.