Focus Salute - Cuore di donna in menopausa, chi è più a rischio? - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Malattie cardiovascolari: sapete che sono il killer numero uno delle donne italiane? Infarto e ictus causano infatti il 33,4% delle morti nelle donne. E sapete che il 90% dei fattori che causano infarto e ictus sono modificabili e dipendono dalla qualità dei nostri stili di vita? Nel centotrentaquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce i fattori di rischio modificabili delle malattie cardiovascolari e suggerisce le strategie più efficaci per modificarli.

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