Caos traffico zona industriale, allo studio una nuova rotonda e sensi unici - Tuttoggi.info

Il futuro della viabilità urbana e la gestione dei flussi nella zona e industriale tifernate sono approdati in Consiglio comunale a Città di Castello. Al centro del confronto – scaturito da un’interrogazione di Tommaso Campagni (FI), la situazione “critica” del traffico tra via Rodolfo Morandi e viale Europa.

Nuove infrastrutture e studi sul traffico

L’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti ha annunciato che il piano di manutenzione stradale prevede già il rifacimento dell’asfalto nei tratti più ammalorati di via Morandi e viale Europa. Tuttavia, l’Amministrazione guarda oltre la semplice manutenzione: tra le soluzioni al vaglio spicca la possibile realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Di Vittorio e via Piero della Francesca. Una soluzione pensata per eliminare gli ingorghi all’altezza della “strozzatura” iniziale di via Morandi, specialmente nei weekend e negli orari di punta legati ai nuovi centri commerciali.

Parallelamente, nell’ambito del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), si sta valutando l’istituzione di sensi unici in un quadrilatero che comprende via Grandi, via Morandi e via Di Vittorio, proprio in previsione dello sviluppo della nuova area commerciale.

Il bilancio sulla sicurezza

L’assessore ha poi fornito dati precisi sull’incidentalità in via Morandi, strada che ha registrato 2 sinistri nel 2026 (dato aggiornato ad aprile 2026), 13 sinistri nel 2025, 6 nel 2024 e 5 nel 2023. Nonostante il picco registrato nel 2025 – definito da Campagni come “un dato da non trascurare” – Braccalenti ha rassicurato sul fatto che “il traffico, sebbene lento nelle ore di punta, risulta ordinato“.

Per quanto riguarda viale Europa, l’Amministrazione ha confermato l’utilità del semaforo “intelligente”, rivelatosi fondamentale per garantire attraversamenti pedonali sicuri e facilitare l’uscita dei mezzi di emergenza dei Vigili del Fuoco.