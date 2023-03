Visite guidate di Spoleto organizzate dal Lions Club locale

L’iniziativa del Club è completamente gratuita. La stessa vuole essere un momento di ritrovo culturale e un regalo a chi vorrà partecipare

l Lions Club di Spoleto domenica 16 aprile e domenica 23 aprile organizza due visite guidate per la città.



Il 16 il percorso sarà all’insegna della riscoperta delle antiche torri di Spoleto e il ritrovo di tutti i partecipanti è previsto alle ore 9,30, all ‘inizio delle scale mobili della Ponzianina.



Il 23 invece sarà organizzato un particolare viaggio tra l’ascetico e il misterioso, che attraversa il pieno centro storico di Spoleto. Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 9,30 presso Piazza Campello.



L’iniziativa del Lions Club è completamente gratuita.

La stessa vuole essere un momento di ritrovo culturale e un regalo a chi vorrà usufruire di queste 2 giornate, per conoscere più a fondo la nostra città.



Per l’iscrizione è necessario mandare una mail con nome cognome e telefono dei partecipanti

a prenotazionilionsclubspoleto@yahoo.com