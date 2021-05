Tornano i vip in Umbria: Natasha Stefanenko ad Assisi per il weekend

La showgirl russa con il marito nella città umbra

Tornano i vip in Umbria. Riparte il turismo ed ecco fare capolino ad Assisi Natasha Stefanenko, accompagnata dal marito, l’imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. La famiglia ha trascorso il weekend nella città di San Francesco, visitando la Basilica e gustando alcuni piatti innovativi. Il tutto ben descritto con il resoconto sui social.

I post sui social

“Assisi, bellezza nel verde tra cultura e spiritualità!“, scrive la showgirl russa, postando la foto con il marito dal piazzale di fronte alla Basilica Superiore e lo scorcio caratteristico della Basilica. E poi, “Il mio amore per la pizza italiana è infinito! Mi rende felice anche in una giornata di pioggia come quella di oggi! Cosa ho scelto? Pinsa con gamberi rossi, burrata, pomodorini e petali di violetta. Buoooooonisssssima!“

La campagna acchiappa turisti

Un ottimo presagio, dunque, per la ripresa della stagione, nel giorno in cui vengono pubblicati i nuovi spot dell’Umbria, di Armando Testa, che inneggiano al ‘Mare dell’Umbria‘.

I vip in Umbria

Da qualche giorno si è affacciata l’influencer Valentina Vignali a Gubbio. E Ll scorso anno l’Umbria era stata presa d’assalto dai vip: Gianni Morandi a Spello per il Ponte dell’Immacolata, Checco Zalone, Assisi scelta anche da Martina Colombari e Luca Onestini, oppure Luca Capuano a Rasiglia.